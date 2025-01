Vela, buoni risultati lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa

Pisa, 7 ottobre 2021 - Ancora lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con le sue imbarcazioni a primeggiare nelle prime veleggiate di stagione. Dopo Paolissima di Gianluca Poli, prima overall a Tutti a Vela, Nessuno di Andrea Pacinotti ha regolato la flotta delle Perle di Livorno 2021. LE GARE - Trofeo Velico organizzato dalla Sezione di Livorno della Lega Navale Italiana che riunisce appassionati della vela d’altura su un percorso di 111 miglia nell’arcipelago toscano tra Gorgona, Capraia e Elba. Terza nel gruppo B Pierrot Lunaire di Enrico Scaramelli sempre presente in tutte le manifestazioni veliche. E ora il gruppo è atteso al via del Campionato Invernale 2021 organizzato dal Comitato Circoli Velici Alto Tirreno che vede, oltre alla Lega Navale di Livorno, lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e lo Yacht Club Livorno. Prima regata, nello specchio acqueo davanti a Marina di Pisa, domenica 10 ottobre col Trofeo Ycrmp, prima delle quattro giornate di regate durante le quali il Comitato organizzatore vorrebbe far disputare almeno due prove per ogni giornata. Durante tutta la manifestazione, che si concluderà domenica 21 novembre, le imbarcazioni iscritte saranno ospitate, a spese del comitato, nel Porto di Livorno. YACHT CLUB - Qualche cenno storico sullo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa (YCRMP) che nasce nel 1989, in riva all’Arno, nel cantiere Marinanova, la ‘casa’ sull’Arno di Giancarlo Romoli, fondatore del club. L’idea viene ad un gruppo di appassionati di vela di Pisa, che sentivano la mancanza di una struttura associativa in grado di raggruppare armatori e appassionati di vela sia diportistica che agonistica. L’associazione si è rivolta, nel corso di questi anni, principalmente al settore della vela d’altura, con particolare attenzione all’attività agonistica, settore nel quale sono stati ottenuti importanti risultati. Alcune delle imbarcazioni che hanno fatto parte del club: Aria di Burrasca, Mozart, Nuova, Etrusca, Uffa, Sauvage, Serena, George and Allison, Asel e Testa e Lische, Revolution, Team Revolution, Supernikka e Vitamina Cetilar. Queste barche e molte altre hanno partecipato e hanno vinto importanti regate nazionali come Campionato Mondiale di classe, diversi Campionati italiani, il Trofeo Accademia, la Coppa Carnevale, la Giraglia (anche Overall) e locali. “Tutti a Vela” è una regata insolita, una veleggiata aperta a tutti coloro che possiedono una barca a vela anche di piccole dimensioni e con attrezzature non sofisticate. M.B.