Una partita in "famiglia" Lisi e Gori, ritorno a casa

Oltre a mettere in palio punti pesantissimi, la sfida di stasera sarà anche l’occasione per lasciarsi andare a un pizzico di amarcord e di forti emozioni. Perché torneranno all’Arena – uno nelle vesti di semplice spettatore, l’altro in quelle di portiere titolare del Perugia – due calciatori che hanno contribuito in modo decisamente importante al raggiungimento di molte delle soddisfazioni nerazzurre degli scorsi anni. Stiamo parlando di Stefano Gori e Francesco Lisi. Quest’ultimo era in diffida e, a causa dell’ammonizione rimediata in apertura del derby vinto contro la Ternana, sarà costretto a salutare il suo ex pubblico dalla poltroncina della tribuna coperta. L’esterno romano ha salutato il nerazzurro e la Torre nell’estate 2021, dopo 126 presenze, 8 gol e 17 assist spalmati tra il gennaio 2018 e il maggio 2021.

Lisi è entrato di diritto nell’albo d’oro dello Sporting Club con la rete realizzata il 7 marzo 2020, famosa per un duplice motivo: rappresenta l’ultimo successo nerazzurro nel derby con il Livorno ed è anche la prima partita disputata a porte chiuse a causa della pandemia di Coronavirus. Ecco perché per l’attuale calciatore del Perugia questo ricordo ha un sapore dolce caratterizzato però da un forte retrogusto amaro: aver deciso una gara così sentita con un gol meraviglioso per pensiero e realizzazione, senza la possibilità di festeggiare assieme alla propria gente, sarà un cruccio che l’ex numero 23 del Pisa si porterà dentro.

Sarà invece regolarmente in campo il calciatore che, fino alla partenza di Lorenzo Lucca con destinazione Amsterdam – sponda Ajax -, deteneva il record della cessione più remunerativa nella storia nerazzurra. Anche Stefano Gori può fregiarsi del titolo del "club dei centenari": con la maglia del Pisa ha disputato 101 gare ufficiali, dal 2018 al 2020 e poi da gennaio a giugno del 2021. Il suo approdo in nerazzurro fu una felice intuizione dell’allora diesse Roberto Gemmi, che decise di puntare forte sull’allora 22enne prodotto del vivaio del Milan che, dopo una stagione strepitosa tra i pali del Pro Piacenza, si era ritrovato senza contratto a causa del fallimento del Bari, detentore del cartellino. Nonostante la giovanissima età, di settimana in settimana Gori seppe affermarsi come uno dei protagonisti principali della cavalcata verso la B e, l’anno successivo, al debutto da titolare in categoria, si guadagnò anche il titolo di miglior portiere della stagione, guadagnandosi così il trasferimento alla Juventus.

M.A.