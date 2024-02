Ultime ore per la caccia a un nuovo difensore. Ma deve prima partire Maxime Leverbe

di Michele Bufalino

PISA

Stasera, alle 20, si concluderà la finestra invernale di trattative. Per il Pisa e per i dirigenti Stefano Stefanelli e Giovanni Corrado sarà la prova della verità, ma tutto ruoterà intorno all’eventuale partenza di Maxime Leverbe e Idrissa Touré. Da loro dipenderanno le entrate. Per quanto riguarda il francese, il Brescia è tornato sotto nella giornata di ieri. Il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha parlato coi dirigenti nerazzurri, ma ha anche intenzione di rinnovare Andrea Cistana, nello stesso reparto. I nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo su un centrale difensivo, ma seguono diversi giocatori. Oggi, in ogni caso, tante squadre di A e B saranno impegnate a cedere e ad acquistare e sarà caccia a un’occasione in difesa. Ieri la società nerazzurra ha incassato anche il no dello Spezia per Dimitris Nikolaou, capitano e difensore centrale dei liguri, ma resta sul piatto anche Elio Capradossi, su cui si è fiondato il Lecco, mentre difficilissimo è arrivare a Giovanni Bonfanti dell’Atalanta, conteso da Modena, Sampdoria e Ternana. Ad Aquilani piace molto anche il 2003 Lorenzo Lucchesi della Ternana, in prestito dalla Fiorentina, ma è difficile che si muova. Ci sono altri nomi, ma sarà una giornata impegnativa per i dirigenti nerazzurri. Da declinare la eventuale cessione di Idrissa Touré, cercato dal Cagliari. I sardi, per la verità, puntano forte su Antonin Barak della Fiorentina, ma la società viola non ha trovato ancora un rimpiazzo e così il Cagliari continua a puntare sul pisano Touré. A sua volta il Pisa non ha trovato un sostituto, prenderà qualcuno soltanto in caso di partenza dell’ex Juventus. I nerazzurri continuano perciò a insistere sul 2004 Lorenzo Amatucci. Sul centrocampista della Fiorentina c’è anche il Fortuna Sittard, il Brescia e la Ternana, una colonia dei viola quest’anno con tanti giovani prestiti provenienti da Firenze, ma la sua società vuole che giochi e oggi sarà deciso il suo futuro. Fino all’ultimo resterà in dubbio anche la permanenza di Pietro Beruatto, con diversi interessamenti dalla Serie A, ma nessuna offerta concreta. Una sua eventuale partenza dopo ‘le occhiatine’ di Sassuolo, Frosinone e Udinese sul giocatore rimescolerebbe le carte nel mazzo. La Salernitana ieri pomeriggio ha sondato il terreno per Emanuel Vignato. In attacco invece difficili altri avvicendamenti, fino all’ultimo ci sono stati contatti per Francesco Caputo dell’Empoli. I dirigenti del Pisa saranno divisi tra l’Hotel Sheraton di Milano e l’Hotel Hilton di Roma, aperti fino alle 20 per le trattative per risolvere un mercato che, fino a questo momento, in entrata ha prodotto solo l’acquisto di Nicholas Bonfanti, dal Modena, nonché i due calciatori con vista futuro Andrea Pavanello, rimasto al Campodarsego in prestito in Serie D e Mert Durmush, rimasto in prestito alla Sancataldese (D). Poi la società tirerà le somme.