"Ultimamente non avevo giocato bene Avevo davvero bisogno di questo gol"

Un gol (il quarto della sua avventura nerazzurra), tante buone giocate e un buon coinvolgimento nella manovra della squadra. Matteo Tramoni si gode il successo e la soddisfazione personale, facendo un sincero mea culpa: "Nelle ultime settimane so di non aver fatto bene a livello personale. Avevo bisogno di questa scossa mentale: perciò ho festeggiato con tanta energia". Il numero 27 prosegue: "Sapevo di dover dimostrare parecchio, la fiducia dei compagni e dello staff tecnico non mi è mai mancata e adesso è arrivato il momento di restituire attraverso le prestazioni. Venivamo da una serie di partite casalinghe poco brillanti, soprattutto sul piano della manovra e nell’approccio iniziale. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) abbiamo invertito la rotta con decisione". Il fantasista còrso sottolinea: "Questi sono tre punti che ci devono dare la benzina necessaria per ripartire con entusiasmo e forza dopo la sosta".

M.A.