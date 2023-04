Ternana-Pisa, arbitra Miele di Nola. Due i precedenti coi nerazzurri

Pisa, 12 aprile 2023 - Il responsabile della Can Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Ternana-Pisa in programma domenica 16 aprile (ore 16.15) e valida per la 33° giornata del campionato Serie BKT a Gianpiero Miele della sezione di Nola. ASSISTENTI - Il direttore di gara sarà assistito da Mario Vigile (Cosenza) e Alex Cavallina (Parma) Il Quarto Ufficiale sarà Luca Cherchi (Carbonia)o. VAR Michael Fabbri (Ravenna). AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo). I PRECEDENTI - L'arbitro Miele si trova alla sua seconda stagione nel campionato Cadetto. Sono due i precedenti con i nerazzurri, tutti e due all'Arena. Nel corso della passata stagione infatti arbitrò Pisa-Perugia 1-1 e nella stagione 2017-18 invece diresse il match di Serie C tra Pisa e Azachena, deciso 1-0 da una rete di Giannone. Michele Bufalino