Tennis Mediterraneo ancora protagonista Le gare da "superstar" di Gianmarco Matteoni

Il Tennis Mediterraneo è ancora protagonista nel panorama italiano. Importante affermazione infatti del giovane tennista Gianmarco Matteoni portacolori del circolo, che si impone nel prestigioso Torneo di Prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia svoltosi al Tennis club Torretta White dal 25 febbraio al 12 marzo, anche valevole per il 42° campionato provinciale di Pisa per la quarta categoria maschile. L’atleta, appena 15enne, dopo le prime partite di qualificazioni riesce di slancio a centrare le semifinali imponendosi per 6-1 6-3 ed a vincere la finalissima dopo un combattutissimo match contro il forte avversario Tommaso Giusti del Cus Pisa con il punteggio di 0-6, 6-4, 10-4. Grazie a questa vittoria Matteoni parteciperà alle finali regionali di Firenze. Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria che il ragazzo era già in campo questa volta nel torneo Memorial Sabatini, svoltosi a Carmignano di Prato. In questo torneo giovanile "Under 16" Matteoni riesce nell’impresa di battere in semifinale la testa di serie numero 1 del torneo ed a imporsi nella finalissima contro il coetaneo Alexander Panaev, con il punteggio di 6-1, 2-6, 10-5. L’affermazione conferma il grande lavoro svolto da tutto lo staff portato avanti dalla storica famiglia Migliori insieme ai maestri Filippo Meliani ed al preparatore atletico Michele Campani.