Straordinaria prova della Squadra Corse al Rally Coppa città di Lucca

Pisa, 7 agosto 2024 – La Squadra Corse Città di Pisa ha visto ben sette equipaggi presenti alla 59° edizione del Rally Coppa Città di Lucca, di cui ben cinque hanno tagliato il traguardo dopo la disputa delle otto prove speciali in programma nelle due giornate di gara. Prestazione maiuscola per il giovane equipaggio composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta che, con l'usuale Peugeot 106 Rallye, si sono aggiudicati con autorità la combattuta e numerosa classe N2 riservata alle vetture di serie fino a 1600 cc.

Il duo, con la vettura curata dalla MF-RC Reparto Corse, ha subito impresso un ritmo inavvicinabile per gli avversari e già nella prima giornata di gara, con la disputa dell’insidiosa prova delle Pizzorne, dopo i due passaggi, il vantaggio era già di oltre 23 secondi. Nella seconda giornata il ritmo non è sceso e Fichi-Fratta hanno incrementato il vantaggio prova dopo prova aggiudicandosi tutte e sei le prove rimanenti e portando il vantaggio finale sul più vicino avversario a ben 1'17''9.

Quindi grande soddisfazione per Fichi che a fine gara ha detto: "Siamo contenti di questo risultato, ci siamo rifatti del ritiro per noie meccaniche che abbiamo subito al recente Rally del Casentino. La gara è stata insidiosa fin dalla giornata di sabato dove alcuni tratti sottobosco delle Pizzorne erano umidi per la pioggia caduta copiosamente a poche ore dall’effettuazione. Le prove della domenica avevano il giusto grip, ma specie nei secondi passaggi si sono sporcate molto e siamo dovuti stare molto attenti. Ringrazio il mio naviga Lorenzo, che, come sempre, è un saldo riferimento in gara e fuori oltre che mio padre Fabio che con me cura la macchina ed è la mia ombra. Deco ringraziare anche i ragazzi del Cacciavite Motorsport che, come sempre, si sono prodigati all’assistenza per consegnarmi la macchina sempre efficiente. Cercheremo di sfruttare l’esperienza di questi due giorni nelle prossime gare".

Ritorna alla guida, dopo un paio d’anni d’assenza nel ruolo di pilota, Paolo Carlini che ha utilizzato, affiancato da Serena Barsanti, una nuova Suzuki Swift il cui allestimento è stato completato a pochi giorni dalla gara. Per Carlini era necessario fare chilometri ed alla fine la vittoria di classe ha premiato la costanza.

Bissa la vittoria di classe l’equipaggio composto da Stefano Mazzotti e Giancarlo Nolfi con l’usuale Renault Twingo RS R1. Il pilota, che quest’anno sta festeggiando i suoi “primi” quarant’anni di attività, ha colto la vittoria di classe. risultato che gli permette di avvicinarsi all’ammissione alla finale della Coppa Italia. "Gara bellissima - dice Mazzotti all’arrivo e prosegue - era da molto tempo che non vedevo così tanto pubblico anche lungo il percorso. Inoltre bella emozione ripassare sul Monte Serra che veniva utilizzata negli anni ottanta nel Tirrenia Rally. È stato bello condividere queste prove con Giancarlo".

Seconda piazza di classe A6 per Roberto Orsini e Cristian Chicchi che utilizzavano per la prima volta la Peugeot 106 Rallye gruppo A, una vettura con cui il duo ha iniziato a prendere confidenza prova dopo prova. Gara da incorniciare per l’inedito equipaggio in rosa composto da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon che ha colto la vittoria di classe e la seconda piazza nel femminile ben adattandosi alla Fiat Seicento Sporting che la Moscardini utilizzava per la prima volta.

Sfortuna invece per Thomas e Rocco Zaccagnino che hanno dovuto ritirarsi per la rottura di un semiasse nella seconda giornata di gara quando stavano capitalizzando l’esperienza accumulata nel recente Rally della Valdinievole dove tra l’altro avevano esordito. Infine Giorgio Vacca e Serena Cambiali, che dovevano esordire alla gara lucchese dopo qualche anno d’assenza, ha invece subito dopo le verifiche pregara dovuto alzare bandiera bianca per noie al motore della loro Citroen C2 VTS e quindi non hanno potuto confrontarsi nelle otto prove speciali in programma.

I risultati conseguiti dai conduttori della Squadra Corse Città di Pisa hanno permesso al sodalizio pisano di cogliere la sesta piazza tra le quattordici scuderie classificate, una conferma del valore della scuderia che proprio in questi giorni ha festeggiato i suoi primi ventotto anni di attività.