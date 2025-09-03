Sport e corsi per tutte le età: il Cus Pisa presenta la stagione 2025 2026

Pisa, 3 settembre 2025 – Prende il via la nuova stagione sportiva 2025-2026 del CUS Pisa, con un’ampia offerta di corsi pensata per tutte le persone dai 14 anni in su. Particolare attenzione, come ogni anno, è riservata alla comunità universitaria, che potrà usufruire di agevolazioni dedicate, ma l’accesso è aperto a tutte e tutti, indipendentemente dall’età. Da lunedì 1° settembre è possibile tesserarsi al CUS. Le iscrizioni ai corsi, invece, seguiranno un calendario scaglionato: l’8 settembre aprono quelle per la Sala Pesi, il 9 per il Tennis, il 10 per il Volley e Beach Volley, mentre dall’11 in poi sarà possibile iscriversi a tutti gli altri corsi. Le attività inizieranno il 1° ottobre, ad eccezione della Sala Pesi, che partirà in anticipo il 15 settembre.

Anche quest’anno vengono confermate tutte le discipline della stagione passata, con alcune novità che arricchiscono ulteriormente l’offerta. L’area fitness propone allenamenti energici e motivanti, con corsi come Pilates, Get Fit, Fit Boxe e l’introduzione del nuovo corso GAG. Per chi preferisce lavorare in modo più individuale, sono disponibili attività come ginnastica dolce, preparazione atletica, tennis (sia per principianti che per livelli avanzati) e la sala pesi. Proprio per la sala pesi ci sarà una promozione speciale: chi si iscrive al primo trimestre tra l’8 e il 13 settembre, in una delle quattro fasce orarie disponibili, avrà diritto a due settimane gratuite.

Non mancano le arti marziali, con corsi di judo, thai boxe e pugilato, ideali per chi cerca disciplina, energia e crescita personale. A fianco del tradizionale karate c’è una new entry: il karate Shidokan. Ampia e variegata anche l’offerta di sport di squadra: oltre a volley, beach volley, calcio a 5 misto, rugby, ultimate frisbee, pallacanestro e flag football, arrivano quest’anno le novità della pallamano, del lacrosse e dell’hockey su prato.

Una stagione ricca di opportunità per tutti i gusti e i livelli, in un ambiente inclusivo e attento al benessere della persona. Per tutte le informazioni su corsi, orari, costi e modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito ufficiale del CUS Pisa (www.cuspisa.it) o rivolgersi direttamente alla segreteria (Via F. Chiarugi n. 5 - Pisa).