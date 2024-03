Serie C. Gioia Pontedera. La vittoria più bella

Non lo diciamo perché scriviamo quotidianamente del Pontedera, la stessa analisi è stata condivisa a gara conclusa dai colleghi ferraresi. Ma se sabato la squadra di Canzi non fosse uscita con i tre punti in tasca dal confronto con la Spal, sarebbe stata chiaramente penalizzata. Al Mannucci, dove non vincevano da due mesi, dal 4-0 alla Fermana del 14 gennaio i granata hanno disputato probabilmente la più bella, per furore agonistico ed espressione di gioco, gara casalinga del campionato, sicuramente una tra le migliori tra le 32 sin qui giocate. "Un pareggio del tifo sugli spalti e una vittoria in campo sarebbero il perfetto coronamento della giornata" aveva chiosato il tecnico del Pontedera alla vigilia e i suoi...desideri si sono avverati.

Sul campo dal secondo centro personale di Peli e dal primo di Lombardi, che diventa il 15° marcatore della stagione, sugli spalti dal gran tifo degli ultras della gradinata nord Diego Savelli (di là c’erano 272 tifosi spallini) che si erano "caricati" con un corteo partito da Piazza Trieste. Erano quasi 40 anni che non veniva organizzata un’iniziativa del genere, anche perché si era diffusa la sensazione che... portasse male visto che gli ultimi due cortei, quelli del 6 aprile 1985 per Pontedera-Civitavecchia e quello del 5 maggio 1985 per Pontedera-Siena, avevano visto entrambe le volte la vittoria della squadra ospite (0-1). Ecco, dopo il 2-1 alla Spal probabilmente ci sarà da attendere molto meno per riveder sfilare il colore granata per le strade cittadine. "Ho buttato un occhio sui dati della partita – ha invece commentato Massimiliano Canzi a fine match – e posso dire che è stata la migliore partita da quando alleno qui per possesso, tiri e duelli. Abbiamo dominato e stiamo bene fisicamente, cosa per la quale è giusto ringraziare i miei collaboratori". L’obiettivo sono i play off, nei quali il Pontedera mira ad entrare nella sesta o settima posizione, la prima attualmente occupata, la seconda quale ultima utile per giocare in casa il primo turno. Sabato da Pescara potranno arrivare indicazioni più precise.

Stefano Lemmi