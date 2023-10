Rachele", il Requin di Mauro Renzetti al 18° Raduno Vele Storiche"

"Rachele", il requin di Mauro Renzetti è stato varato e ora fa bella mostra di sé al Cantiere La Fornacina. Ma di che imbarcazione si tratta? È il 1930 quando l’architetto finlandese Gunnar L. Stenback (1888-1947) disegna un’imbarcazione che riunisce le caratteristiche della crociera e della regata e in più ha un pregio speciale: è economica. Questa barca di 9,60 metri di lunghezza, larga 1,90, con un pescaggio di 1,10 e un dislocamento di 1900 chili ha immediatamente successo. I materiali da costruzione sono poco costosi: pino del nord e quercia, ferro per la chiglia (750 chili), velatura ridotta per non aver bisogno di costosi verricelli. Il buon rapporto qualità-prezzo è la filosofia di Stenback e la Helsinki Sailing Society fa subito suo questo spirito, impegnandosi nella diffusione di questa imbarcazione che ottiene un grande successo, tanto da essere esportata in tutto il Nord Europa. Il nome originale è Hajen (in finlandese) che significa squalo e quando i francesi decidono, prima della Seconda Guerra Mondiale, che quella è la barca giusta per la piccola crociera, lo scafo finlandese batte le altre due imbarcazioni simili per caratteristiche: il Dragone e il Folksboat. In francese squalo si dice "Requin" e di queste imbarcazioni ne sono state costruite in legno 490, molte continuano a regatare. Adesso anche a Marina di Pisa è possibile ammirare uno di questi gioielli della cantieristica, abilmente restaurato dall’armatore Mauro Renzetti nel cantiere La Fornacina. Renzetti e suo figlio Daniele hanno mantenuto tutta l’attrezzatura originale su uno scafo costruito nel 1963 da Pouvreau. "Rachele", il "Requin" portacolori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, farà bella mostra di sé a Viareggio dal 12 al 15 ottobre durante il 18° Raduno Vele Storiche. Una grande soddisfazione per Renzetti: "È stato molto impegnativo recuperare le parti logorate dal tempo e riprodurle restando fedeli all’originale con gli stessi materiali, ma il risultato è stato confortante".