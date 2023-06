Primo Trofeo Litorale Pisano di beach soccer

Pisa, 28 giugno 2023 - Torna il classicone dell'estate, torna finalmente sulle spiagge del Litorale Pisano, il Torneo dei Bagni, da questa stagione 1' Trofeo Litorale Pisano. Organizzato da Pisa Beach Soccer Eventi e Pisa Beach Soccer 2014 in collaborazione con Sib (Sindacato Italiano Balneari), Confcommercio Provincia di Pisa e Acsi. Evento sponsorizzato da Lenergy spa, già main sponsor della società nerazzurra e Koivers, azienda leader del territorio, specializzata in Imbiancature industriali e civili, impermeabilizzazioni di tetti e terrazze, isolamenti termici, in collaborazione con altri tantissimi amici nerazzurri. Oltre trenta le squadre già iscritte con afflusso previsto quindi di oltre 300 ragazzini nati dal 2008 al 2013. Oltre dieci le partite giocate ogni giorno, dal 1 Luglio, per tutti i fine settimana. Finali previste per Sabato e Domenica 22 e 23 Luglio. Deus ex machina dell'evento, il giovanissimo Tommaso Ciappi, già da qualche anno promotore di eventi sportivi con il coinvolgimento dei ragazzi ospiti degli stabilimenti balneari, coadiuvato dalla società nerazzurra. Per la giornata inaugurale di sabato, previsto alle ore 16 anche un allenamento congiunto dei Campioni d’Italia in carica del Lenergy Pisa Bs, in campo con gli amici della formazione Under 20, reduce da una fase di qualificazione alle Final Four 2023. L’occasione quindi per appassionati, sportivi, bagnati e piccoli giocatori di per ammirare le gesta dei beachers più forti a livello nazionale e non solo.

M.B.