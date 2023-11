"Pisa si prepara all'ultima sfida del 2023 contro il Sudtirol"

È iniziata ufficialmente la settimana di lavoro del Pisa in preparazione della sfida al Sudtirol, in programma sabato alle 14. Quella del "Druso" sarà l’ultima sfida dei nerazzurri prima della sosta per le nazionali, l’ultima del 2023. La differenza in casa Pisa in questa settimana di lavoro consiste nel campo di allenamento. La squadra, infatti, non si è radunata al "Cetilar" di San Piero a Grado, come consuetudine, ma a pochi chilometri di distanza, al Centro Coni di Tirrenia. Un allenamento mattutino, come riportato dallo stesso club in un comunicato ufficiale, diviso tra lavoro atletico e aerobico, poi proseguito con esercitazioni tecnico-tattiche. Dopo quello di ieri, anche oggi i nerazzurri si riuniranno in mattina, così come giovedì, mentre mercoledì è prevista una seduta pomeridiana a Tirrenia per gli uomini di Aquilani, prima della consueta rifinitura della vigilia, venerdì, svolta sul prato dell’Arena Garibaldi, che anticiperà la partenza verso l’Alto Adige. Una partita contro una squadra che già è diventata una bestia nera, considerando le due sconfitte nelle due partite della scorsa stagione. Le novità dall’infermeria riguardano Roko Jureskin: il terzino croato è stato operato per un’ernia all’inguine nella giornata di ieri. Nessuna novità invece per quanto riguarda le condizioni di Marius Marin, uscito per un dolore sia alla caviglia che al polpaccio avvertito nel secondo tempo della sfida con il Como, e per Alessandro Arena, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio, sempre alla caviglia.

Lorenzo Vero