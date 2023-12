Primavera 2, Pisa-Palermo 2-1: nerazzurri momentaneamente al secondo posto

Pisa, 2 dicembre 2023 - Vittoria nel finale contro il Palermo per la squadra di Innocenti con i nerazzurri che salgono al secondo posto. LA PARTITA - Inizio gara in cui fa meglio la squadra ospite e al 18' infatti è Bouah a portare in vantaggio i suoi. Poco prima Vukovic aveva impedito un gol, mentre al 7' Trdan sfiora il gol. La squadra di Innocenti però cresce e al 50' Sala costringe il portiere avversario a mettere in corner. Al 65' Raychev crossa in area e il Pisa sfiora di nuovo il gol. Al 75' arriva la rete del pareggio con Ferrari che, servito ancora una volta da Raychev, stavolta non perdona. Il gol della vittoria arriva nel recupero con Bocs che sfrutta un invito dell'appena entrato Dama per completare la rimonta e riportare il Pisa al secondo posto. PISA-PALERMO PRIMAVERA 2-1

Pisa: Vukovic; Baldacci, Bartolini, Trdan, Gueye, Coppola, Sala, Cannarsa (52' Tosi), Ferrari, Dama, Raychev (90' Bocs). A disp: Baglini; Rosini, Ghibaudo, Lormanis, Rossi, Frosali, Doveri, Lovo, Campani. All: Innocenti Palermo: Nespoli; Granicelli, Bouah, Taglierino (84' Martignetti) Marong, Gallea, Fontana, Bongiovanni (45' Vaiana), Di Mitri (71' Vitucci), Fravola (71' Kubi), Macchia (63' Sessa). A disp: Cutrona, Basile, Morra, Cervello, Mattaliano, Messina, Viviano. All: Di Benedetto

Arbitro: Rispoli di Locri

Reti: 18' Bouah, 75' Ferrari, 91' Bocs Note: ammoniti: Bongiovanni, Fravola, Tagliarino, Grancelli