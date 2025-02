Pallavolo, tempo di derby, domani si gioca Cascina-Verodol Casciavola

Casciavola (Pisa), 7 febbraio 2025 - Torna il derby di Cascina, torna la sfida per la supremazia cittadina fra Pallavolo Cascina e Verodol CBD Casciavola che si affronteranno alla Palestra di Via Galilei sabato 8 febbraio alle 21. Una sfida che arriva con le due squadre agli antipodi per quando riguarda la classifica ed il morale. Le biancorosse occupa la quinta piazza, le casciavoline la quint’ultima, Cascina viene da una netta vittoria prima del turno di riposo, la Verodol da una sconfitta amara subita in rimonta, il derby come si sa, è una partita che esula da qualsiasi pronostico, per cui sarà un match tutto da vivere e di fronte ad una grande cornice di pubblico. In casa rossoblù serve in primis la consapevolezza dei propri mezzi, anche di fronte agli infortuni che non danno tregua alla squadra di Tagliagambe. Sarà fondamentale ripartire dai primi due set ben giocati contro Montebianco e provare a dare continuità e ritmo fino all’ultimo pallone giocabile. Lilli e compagne devono essere consapevoli che vincere un derby potrebbe repentinamente cambiare il corso della stagione ed indirizzare il cammino della squadra verso una maggiore tranquillità, prima mentale e poi di classifica. Gli infortuni tengono fuori dai giochi ancora una volta Barsacchi e Vaccaro, così Tagliagambe potrà contare sulla seguente rosa. Palleggiatrici: Lilli e Panelli; opposti: Ciampalini e Corsini; Centrali: Bacherini e Bolognini; schiacciatrici: Melani, Messina, Betti, Casarosa; liberi: Centi e Marsili. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.