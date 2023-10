Pallavolo Casciavola, un punto in trasferta nella prima giornata di serie D

Casciavola (Pisa), 8 ottobre 2023 - Inizia con una partita al cardiopalma il campionato di serie D della Katinka Travel, ma soprattutto inizia con un punto portato a casa da un campo difficile ed ottenuto contro una squadra di grande esperienza, fatta da giocatrici che hanno sempre navigato in categorie superiori. Detto questo e fatti i doverosi e meritati elogi alla squadra che ha giocato una partita di grande intensità e qualità, resta un pizzico di rammarico per non essere riusciti a capitalizzare il vantaggio al termine del terzo set. Nel primo parziale le rossoblù escono bene dai blocchi di partenza, ma poi si mostrano un po’ contratte, il peso dell’esordio si fa sentire, mentre dell’altra parte della rete si gioca con più scioltezza. Calci accumula un buon margine di vantaggio, poi entra in modalità gestione, ma le rossoblù sono brave a giocare il parziale fino all’ultimo punto annullando tre set point. L’aver mantenuto alta la concentrazione torna utile nel secondo parziale che parte con grande equilibrio, al primo break della Katinka Travel, Calci risponde rimontando quattro punti e riportandosi in parità, ma le ragazze di Lazzerini non si perdono d’animo, piazzano ancora un parziale che le riporta avanti di cinque lunghezze e riescono a gestire fino alla fine chiudendo al secondo set point. Il terzo set si sviluppa seguendo l’inerzia del secondo, Katinka Travel sempre avanti, Calci che prova a reagire, ma non riesce mai ad avvicinarsi alle casciavoline, che battono con grande precisione, ma soprattutto difendono davvero bene trovando spesso il punto con tutte le sue bocche da fuoco. Nel quarto parziale avvio veemente della Katinka Travel che si porta subito sul 4-0, salvo poi subire un contro-break immediato di 5 punti. Per restando sempre in partita Gherardi e compagne non riusciranno più a portarsi avanti nel punteggio e così Calci al terzo set point riporta la partita in parità. Il tiebreak è figlio più nelle energie nervose che della qualità. La stanchezza prende il sopravvento da ambo le parti, ma le padrone di casa, forti della maggiore esperienza, gestiscono meglio i momenti chiave della partita. Sotto di un punto al cambio campo, nel finale la Katinka Travel non ne ha più e così Calci va a vincere 15-10. In casa casciavolina resta la soddisfazione, come dicevamo, di aver strappato un punto da un campo difficile e di aver giocato una partita ad ottimo livello. Adesso occorre proseguire su questa strada già dal prossimo turno, che segnerà anche il debutto al Pala Pediatrica, contro l’Aglianese Volley.

VBC Calci – Katinka Travel Casciavola 3-2 (25-19; 19-25; 21-25; 25-22; 15-10) CALCI: Adami, bella, Bonciani, Ciampi, Cordoni, Crescini, Crovetti, Del Papa, Gorgoroni, Granata, Masotti, Pagano, Panelli, Rossi. All. Sterminio KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Gherardi, Grande, Lancioni, Nanni, Puccini. All. Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi ARBITRO: Pasquale Migliorino