Pallavolo Casciavola, un punto in rimonta per la Verodol

Casciavola (Pisa), 22 dicembre 2024 - La Verodol CBD Casciavola finisce l’anno solare conquistando un punto contro una delle migliori squadre viste in questa stagione al Pala Pediatrica. Un punto maturato grazie ad una bella rimonta che ha visto la squadra rossoblù passare dallo 0-2 al 2-2, salvo poi cedere al tie break. La squadra di Alessandro Tagliagambe parte con Lilli in regia, Ciampalini opposta, Barsacchi e Messina laterali, Bolognini e Bacherini centrali e Marsili libero. L’inizio è di marca rossoblù, la Verodol tiene bene il campo arriva ad avere tre punti di vantaggio, poi però subisce il ritorno delle avversarie che prendono il sopravvento, grazie anche ad una difesa non impeccabile della Verodol, Tagliagambe prova a cambiare qualcosa con gli innesti di Panelli, Melani, Corsini e Di Pasquale ma il trend non cambia e così il primo set se lo aggiudicano abbastanza agevolmente le ospiti. Nel secondo parziale l’inerzia della partita resta a favore della Lunigiana che domina in tutti i fondamentali, tanto da conquistare subito un buon margine di vantaggio che gestisce senza troppi problemi. In pochi a questo punto avrebbero scommesso sulle casciavoline che invece nel terzo set entrano in campo con un altro piglio. Tagliagambe sposta Ciampalini nel suo ruolo naturale di centrale, la squadra ha la reazione che ci si aspettava e così la partita resta aperta. Nel quarto set sono ancora le rossoblù a guidare il gioco, Lunigiana prima insegue, poi mette il naso avanti, ma nel finale è la Verodol a spuntarla ed a portare la contesa al tie break. Nel set decisivo le ospiti partono meglio e passano a condurre 3/0, la reazione della Verodol è buona, ricuce in parte il break senza mai però trovare lo spunto per il sorpasso, così al cambio campo il tabellone segna 8/6 per Lunigiana, che riesce sempre a mantenere quei due punti di margine che gli permettono di poter gestire il finale con maggiore tranquillità e chiudere la partita al secondo match point. Adesso si torna in campo dopo le festività natalizie con una impegnativa trasferta sul campo di Follonica.