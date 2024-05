Pallavolo Casciavola: PediaTuss a Rufina per restare dentro i playoff

Casciavola (Pisa), 10 maggio 2024 - Seconda partita dei playoff di serie C per la PediaTuss Casciavola che, sabato 5 alle 21 sul campo della Polisportiva Remo Masi di Rufina, si giocano le residue speranze di proseguire il cammino negli spareggi promozione. Cammino che non dipende più solo ed esclusivamente dalla squadra rossoblù, ma anche da quello che sarà il risultato della terza ed ultima partita in programma la prossima settimana. La PediaTuss infatti ha di fronte a se un solo risultato: la vittoria da tre punti, in qualsiasi altro caso l'eliminazione sarà certificata già dal fischio finale, altrimenti c'è ancora la possibilità di accedere al turno successivo, anche se questa è legata al quoziente set e a quello punti. Tutto molto difficile e complicato, ma Gori e compagne hanno il dovere di crederci fino infondo e provare a piegare la formazione fiorentina per tenere accesa la fiammella della speranza. Coach Tagliagambe potrà contare su tutta la rosa a disposizione, anche se in settimana Vaccaro ha accusato un problema muscolare che però non la esclude dalla rosa delle convocate che sono le seguenti: Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Sgherri, Raniero; opposti: Lari e Barsacchi; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

M.B.