Pallavolo Casciavola, al Pala Pediatrica arriva il Volley Livorno

Casciavola (Pisa), 22 novembre 2024 - Ottava giornata del campionato di serie C femminile e per la Verodol CBD Casciavola arriva uno scontro difficile contro una squadra che da due stagioni non nasconde le sue ambizioni di promozione, ma che quest’anno si è decisamente rinforzata rispetto all’anno precedente. A scendere sul taraflex del Pala Pediatrica, sabato 23 alle 21 sarà il Volley Livorno, formazione che attualmente si trova al secondo posto della classifica, in serie positiva da quattro turni, sconfitta una sola volta al cospetto del Delfino Pescia capolista indiscusso del campionato.

In casa rossoblù si lavora al recupero di Melani per poter disporre, dove tre partite, della rosa al completo. La squadra rossoblù deve ripartire da quanto di buono fatto a San Miniato, ovvero dai set “dispari”, cercando di dare maggiore continuità alla sua azione, trovando la maturità per uscire più velocemente possibile dai passaggi a vuoto che nel corso della gara possono sempre capitare. Coach Tagliagambe per questa partita avrà a disposizione l’intera rosa così composta. Palleggiatrici: Lilli e Panelli; Opposti: Vaccaro e Barsacchi; centrali: Ciampalini, Bolognini, Bacherini e Di Pasquale; schiacciatrici: Messina, Melani, Corsini e Casarosa; liberi: Centi e Marsili.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45. Il match day sponsor per questa giornata di campionato sarà Mc Donald’s McDrive Navacchio.