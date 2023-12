Non servirà la tessera del tifoso

Alla fine non ci vorrà la tessera del tifoso per partecipare sugli spalti a Catanzaro-Pisa, dallo stadio Nicola Ceravolo. Il Gos infatti ha stabilito misure diverse di sicurezza per l’incontro. Viene infatti specificato che "i residenti della provincia di Pisa, per disposizioni di pubblica sicurezza, potranno acquistare solo ed esclusivamente tagliandi del settore ospiti".

I relativi tagliandi sono in vendita, fino alle 19 di venerdì 8 dicembre, al prezzo di euro 15 (oltre ai diritti di prevendita), presso i punti vendita abilitati del circuito Ticketone disponibili sul territorio di Pisa e Provincia; si precisa inoltre che "la stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento identità in corso di validità". Sul territorio risulta attivo soltanto un punto vendita, ovvero la Tabaccheria Giachetti a Cascina. La prevendita risulta comunque attiva anche online sul sito www.ticketone.it. Sul fronte campo invece la preparazione prosegue anche con il rientro di Maxime Leverbe, ma il difensore partirà dalla panchina contro il Catanzaro. Aquilani continua a preparare i suoi ragazzi per la sfida con tanti dubbi dal punto di vista tattico. In difesa Hermannsson affiancherà Canestrelli, mentre a centrocampo il dubbio è legato all’utilizzo o meno del playmaker. In attacco invece, vista la defezione di Torregrossa sarà ballottaggio tra Moreo e Gliozzi come unica punta, mentre la maggiore scelta avverrà sulla trequarti, con almeno 6 giocatori per 3 maglie. Michele Bufalino