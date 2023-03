Nicolas Andrade, bentornato portierone 46 parate su 59 tiri, efficacia al 72,9%

Dopo l’infortunio e le tante voci di mercato che volevano il giocatore lontano da Pisa, addirittura con la possibilità di non rinnovare il proprio contratto, Nicolas Andrade torna ad essere il portiere decisivo conosciuto in questo anno e mezzo in città. Contro il Palermo è arrivato il nono rigore contro i nerazzurri, con il brasiliano che ha compiuto la sua terza parata su un tiro dal dischetto nel corso dell’intera stagione. Se poi si aggiunge l’errore clamoroso di Pohjanpalo in Pisa-Venezia, sono quattro i rigori sbagliati contro i nerazzurri su nove calciati, con una media molto alta di salvataggi. Nicolas è tornato a scalare la classifica dei migliori portieri del campionato, piazzandosi nuovamente ai vertici con una media del 72,9% delle conclusioni neutralizzate contro la propria porta, con 46 parate su 59 tiri e una media di 1,22 gol nei 90 minuti. Una media superiore rispetto a Gianluigi Buffon che è fermo al 63,3% di salvataggi on 1,56 reti subite per i 90 minuti. Tra i portieri con più di 10 gare all’attivo i migliori restano Josep Martinez del Genoa (78,4 % di salvataggi su conclusioni avversarie), Borus Radunovic del Cagliari (77,2%) e Stefano Turati del Frosinone (75,4%), con una sorpresa.

Il migliore in assoluto resta ancora Alessandro Livieri, il secondo del Pisa, con l’80,6% di conclusioni neutralizzate per tiro in porta e 0,65 reti subite nei novanta minuti di media. Intanto ieri è arrivata una gioia per un ex portiere nerazzurro. Simone Perilli, dopo un intero campionato da secondo portiere del Verona, ieri ha esordito in Serie A contro lo Spezia, mantenendo la porta inviolata per tutti i 90 minuti e compiendo anche una prodigiosa parata al 90’, quando, sull’asse Shomurodov, Nzola, Amian, è riuscito a respingere in corner una conclusione diretta sotto l’incrocio dei pali. Nel frattempo, dopo un giorno di riposo, oggi Oggi la squadra si ritroverà al centro sportivo di San Piero a Grado, verso le ore 15, con un allenamento aperto per iniziare a preparare la sfida al Modena di sabato 11 marzo alle 14. Sempre oggi saranno messi in vendita i biglietti per la partita nel settore della curva ospiti, a partire dalle 10. Sarà possibile acquistare i tagliandi per i tifosi nerazzurri al prezzo di 15 euro anche online con il circuito Vivaticket.

Michele Bufalino