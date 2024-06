"Memorial Alessio Ceccarelli”: tennis e padel nel ricordo del fisioterapista dei campioni

Pisa, 14 giugno 2024 – Sarà un fine settimana all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà quello che sabato 15 e domenica 16 giugno animerà gli impianti del centro sportivo G. Bui di San Giuliano Terme, dove andrà in scena la III edizione del “Memorial Tournament Alessio Ceccarelli”, il torneo di tennis e padel in memoria della grande passione e della straordinaria professionalità di Alessio Ceccarelli, fisioterapista sportivo prematuramente scomparso nell'ottobre 2021 a causa di un tumore.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Pollicino in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Rotary Club Pisa Pacinotti e con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, del Comune di Calci e Club Pisa. Un evento sportivo all'insegna della solidarietà, con ricavato interamente devoluto in beneficenza in favore del reparto di Oncologia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile partecipare iscrivendosi sul sito www.pollicinoodv.it o attraverso il Qr code presente sulla locandina.

“Confcommercio non può che rispondere presente quando sul territorio ci sono associazioni e comuni che partecipano in maniera attiva ad iniziative benefiche e di grande rilevanza sociale come questa, dedicata ad una persona positiva come Alessio Ceccarelli che merita di essere ricordata” il saluto del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Oltre al torneo abbiamo organizzato anche attività per i più piccoli in occasione del Memorial giunto alla terza edizione” - spiega Barbora Svabikova, presidente dell'associazione Pollicino - “fondata proprio nel ricordo di Alessio, un nostro grande amico scomparso nel 2021 a causa di un tumore raro, uno straordinario fisioterapista che ha lavorato con i campioni del tennis dedicando la sua vita allo sport”. “Alessio era innanzitutto un amico, ho visto la sua crescita professionale che ha raggiunto livelli altissimi e risultati prestigiosi, credo che sia il modo più bello di ricordarlo anche attraverso la solidarietà” il ricordo del sindaco di Calci appena rieletto Massimiliano Ghimenti.

“Una bellissima iniziativa che dobbiamo continuare a sostenere, dedicata a un ragazzo e un giovane professionista che ci ha lasciato troppo presto, siamo a disposizione per supportare straordinarie attività di solidarietà come questa” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Siamo a fianco di un evento all'insegna della beneficenza capace di coinvolgere i giovani e diventato a tutti gli effetti una festa dello sport e dell'amicizia” le parole di Alessandro Braccini del Rotary Club Pisa Pacinotti.

Sabato 15 giugno prende il via alle ore 10, fino alle 19, il torneo di tennis e padel a squadre, ma la giornata sarà caratterizzata da attività e spettacoli per i più piccoli con l'Area Kids dedicata ai bambini, grazie all'animazione di Bolle di Sole e Dife for Kids. Dalle 18 alle 21 aperitivo con dj set Funky Soul&Tropical by Iris Dj, e dalle 21 la proiezione su maxischermo della partita Italia-Albania degli Europei di calcio.

Domenica 16 giugno dalle 10 alle 13 vanno in scena le fasi finali del torneo di tennis e padel, con premiazione dalle 15 alle 16. Tanta musica anche nel pomeriggio con il Mama Acoustic Duo. In entrambi i giorni sarà possibile pranzare e cenare nell'area food realizzata appositamente per l'evento.

Alessio Ceccarelli nasce a Sarzana nel 1983. Cresce e studia a Pisa, dove si laurea in Fisioterapia. Da qui comincia la sua carriera che lo porta a diventare fisioterapista della Federazione Italiana Tennis. Nella sua carriera ha collaborato con grandi star del tennis come Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, contribuendo alla vittoria di quest’ultima in occasione del Roland Garros del 2010, oltre a tennisti di fama internazionale come Alexander Dolgopolov, Elina Svitolina, Hyeon Chung, Laura Siegemund ed altri.

È la passione per il proprio lavoro a far viaggiare Alessio in tutto il mondo fino al 2020. Nel 2021 decide di fermarsi, di dedicarsi alla famiglia e di aprire la propria attività a Pisa dedicandosi alla cura dei pazienti. Il 1° luglio 2021, in seguito a difficoltà respiratorie che si protraggono da giorni, gli viene diagnosticato un tumore raro e molto aggressivo. Nell’ottobre 2021, dopo solo pochi mesi, Alessio non riesce a vincere la sua battaglia.

Il “Memorial Tournament Alessio Ceccarelli” è realizzato grazie al contributo di: Generali Assicurazioni – Agenzia di Pisa, Donatori di Sangue Fratres Provincia di Pisa, Unipol Sai Pisa, Pubblica Assistenza di Pisa, Bagni di Pisa, Iris Dj Tropical Vibes, Bolle di Sole, Mama Acoustic e Dife for Kids.