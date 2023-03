Masucci in forse, ma D’Angelo ha l’imbarazzo

In attacco due calciatori sono stati tolti dall’equazione dallo stesso Luca D’Angelo, almeno per quanto riguarda la formazione titolare, con Torregrossa ancora sulla via della forma migliore e Masucci che resta in dubbio per l’effettiva comparsa sulle note un’ora prima della partita, poiché si è allenato in maniera differenziata per tutta la settimana. Per il resto è un classico "tutti a disposizione" che mette D’Angelo, ancora una volta, nelle condizioni di poter avere l’imbarazzo della scelta. Sicuro del posto tra i pali Nicolas, così come Beruatto sulla, che si è potuto anche riposare a inizio settimana con due sessioni di allenamento più blande e dovrebbe arrivare in forma per la partita. Il resto della difesa presenta svariati ballottaggi. A destra infatti sarà ancora una volta lotta a due tra Esteves e Calabresi per un posto da titolare, mentre al centro stavolta potrebbe essere tempo del rientro tra i titolari di Caracciolo, mentre Hermannsson e Barba si giocheranno l’altra maglia, ma occhio anche a Rus.

A centrocampo non dovrebbero esserci grosse variazioni con Nagy, Marin e Touré quasi certi di giocare dal primo minuto. In attacco invece il dubbio, dopo una risposta evasiva dello stesso tecnico in conferenza stampa, è tra il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2 come modulo di gioco. Nel primo caso sarà caccia a un partner sulla trequarti per Morutan, con Sibilli o Tramoni ad affiancarlo e una lotta a due in avanti con Moreo e Gliozzi per cercare di smentire la statistica che vede i due calciatori non avere ancora prodotto un gol su azione nei 253 minuti in cui sono stati schierati insieme. Nel secondo caso invece questi ultimi partirebbero titolari, con Morutan a sostegno. A quel punto, nella ripresa, il tecnico nerazzurro inserirebbe di certo almeno Sibilli e Torregrossa per poter spaccare la partita.

Michele Bufalino