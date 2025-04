Lotta libera: la Squadra dei Vigili del Fuoco brilla ai Campionati italiani U20

Pisa, 2 aprile 2025 – Grande spettacolo ai Campionati Italiani Under 20 di lotta stile libero, che si sono svolti presso il Palazzetto dello Sport di Lido di Ostia. Tra le squadre protagoniste della competizione, spicca la formazione dei Vigili del Fuoco di Pisa, allenata da Francesco Gaddini, che ha dimostrato grande determinazione e talento sul tappeto di gara. Gli atleti pisani hanno affrontato avversari provenienti da tutta Italia, mettendo in campo tecnica, forza e strategia. La squadra ha ottenuto risultati di rilievo, con diversi lottatori che hanno raggiunto le fasi finali nelle rispettive categorie di peso.

Tra le prestazioni più brillanti, spicca quella di Iacopo Casella, autore di un torneo straordinario. Casella ha vinto tutti i suoi incontri con un netto 10 a 0, fino alla finale per l’oro. Un errore tecnico nell'ultimo match gli è costato il titolo, ma si è comunque laureato vicecampione italiano, dimostrando un livello eccellente e una prestazione eccezionale.

Nella stessa categoria di peso, i 70 kg, ottima prova anche per Ronny Frias, che ha vinto tre incontri per netta superiorità tecnica, arrendendosi solo al compagno di squadra Iacopo Casella. La sua prestazione ha confermato l'ottimo livello della squadra pisana in questa categoria.

Nei 92 kg, Filippo Lucarelli ha avuto un ottimo avvio vincendo i primi due incontri contro avversari di alto livello. La sua corsa verso l’oro si è però interrotta prima del podio, chiudendo la competizione con un quarto posto che lascia comunque segnali positivi per il futuro. Alla sua prima esperienza in gara, Davide Cataldo si è fermato al primo incontro per inesperienza, ma ha mostrato grandi potenzialità, lasciando intravedere un futuro promettente nella disciplina.

"Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, che hanno dato il massimo su ogni incontro e portato in alto il nome della nostra squadra e della città di Pisa - ha dichiarato l'allenatore Francesco Gaddini - Questi risultati sono frutto di un duro lavoro in palestra e di un impegno costante".

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da tutta Italia, confermando il grande livello tecnico della competizione e il futuro promettente della lotta nazionale. La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa torna a casa con soddisfazione e nuovi obiettivi per le prossime sfide. La squadra dedica questi risultati al grandissimo vigile del fuoco e storico allenatore dei Vigili del Fuoco di Pisa, Fabrizio Mainardi. Appuntamento ora ai prossimi impegni agonistici, con l'obiettivo di continuare a crescere e ottenere risultati sempre più prestigiosi.