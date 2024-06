Lenergy Pisa Beach Soccer riabbraccia Datinha

Pisa, 5 giugno 2024 - Valigie in mano per il Lenergy Pisa BS, pronto a partire questo sabato alla volta di Nazaré, e proprio in vista dell’appuntamento dell’Euro Winners Cup mister Matteo Marrucci potrà contare sull’apporto del brasiliano Datinha, già protagonista del primo scudetto nerazzurro nel 2021 e fresco campione del mondo con la nazionale carioca, che pochi mesi fa ha alzato al cielo la coppa più importante con fascia di capitano al braccio e numero 10 sulle spalle. Di seguito l’elenco dei 12 convocati per il Portogallo: Luca Barsotti, Tommaso Bernardeschi, Carlo Capo, Leandro Casapieri, Datinha, Edson Hulk, Simone Marinai, Stefano Marinai, Mirko Mori, Paulinho, Fabio Pugliese, Luca Remedi. Dopo la prima tappa del campionato di Serie A infatti, Lenergy Pisa Beach Soccer si prepara alla Euro Winners Cup, la Champions League del calcio sulla spiaggia, che metterà di fronte i nerazzurri alle migliori squadre d'Europa. Lo scorso anno, ai calci di rigori, sfumò il titolo europeo. Oggi il Pisa ci riprova, con un Ott e un Hulk in più. Le gare si svolgeranno tutte a Nazarè, in Portogallo, dal 9 al 14 di giugno. Il Pisa esordirà domenica alle 17.15 contro la squadra di casa, il Nazarè 2022, per poi andare a giocarsela, il giorno dopo, contro gli spagnoli del Roses Platija. Ultima gara del girone sarà contro i francesi del Minots de Marseille. Dopo le gare europee, in cui ci sono grandi aspettative da parte della società nerazzurra, si tornerà in Italia e sarà subito Coppa Italia. Dal 27 al 30 giugno infatti il Pisa partirà degli ottavi di finale, affrontando la vincente del turno preliminare tra Naxos e Brancaleone. Si torna poi al campionato con la Poule Scudetto. Il 12 Luglio A Cirò Marina, fino al 14, il Pisa giocherà contro Catania, Napoli e Lamezia Terme. Dal 19 luglio al 21 luglio invece Sambenedettse, Milano e Viareggio a Lignano Sabbiadoro. Infine, dal 2 al 4 agosto le finali che assegneranno il titolo di Campione d'Italia. Per adesso Lenergy Pisa Beach Soccer è partito fortissimo, ma c'è grande voglia di riportare lo Scudetto in città, ma anche di provare a vincere la Euro Winners Cup. Questi i convocati per il trofeo europeo: Bernardeschi, Paulinho, Ott, Capo, Hulk, Sim. Marinai, Basrotti, Ste. Marinai, Mori, Bacci, Remedi, Casapieri, Pugliese. Allenatore Matteo Marrucci. Michele Bufalino