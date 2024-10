La Squadra Corse pronta per il Rally Città di Pistoia

Pisa, 4 ottobre 2024 – Presenti ben due equipaggi al completo e due co-piloti all’ultimo appuntamento della Coppa Italia Rally VII Zona, il Rally di Pistoia, i cui risultati saranno decisivi per l’ammissione alla finale di Coppa Italia prevista a novembre in Liguria al Rally della Lanterna. Con il numero 71 partirà l’equipaggio composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti con una rinnovata Renault Clio RS il cui motore è stato completamente rifatto.

“Dobbiamo tagliare il traguardo - dice il pilota Gianluca Marchi - al Rally degli Abeti abbiamo vanificato il bel risultato della gara del Ciocco per la rottura del motore quindi per qualificarci alla finale dobbiamo arrivare in fondo. La macchina è a punto, ci sono tutti i presupposti per poter effettuare una bella gara”.

Numero 105 invece per l’equipaggio tutto in rosa formato da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon che dopo il successo al Rally di Casciana si ripresenta con tutte le carte in regola per ottenere la qualifica alla finale di Coppa Italia del Rally della Lanterna. “Il nostro obiettivo è concludere la gara - dice Sabrina Moscardina e continua - è la prima volta che disputiamo il Pistoia quindi è un percorso tutto da scoprire. Siamo consapevoli che è una gara impegnativa e ce la metteremo tutta per ben figurare”.

Oltre ai due equipaggi al completo sono presenti alla gara pistoiese anche quattro co-piloti. Con il numero 32 sarà Andrea Calandroni a dettare le note per la prima volta a Francesco Bartali con una performante Peugeot 208 Rally4, il giovane co-pilota, uscito dal corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa del 2022 ha velocemente bruciato le tappe del suo ruolo che lo ha portato poche settimane fa a vincere la classifica assoluta affiancando Tommaso Fantei al recente Rally Storico di Casciana Terme.

Altro co-pilota, uscito da uno dei corsi del sodalizio pisano presente al Rally di Pistoia è Marco Carmignani che ritorna a fianco di Andrea Guidi per la prima volta con una Renault Clio RS a cui è stato assegnato il numero 73. Avrà il numero 101 invece il co-pilota Andrea Lenzi che affiancherà Luca Renucci su Fiat Seicento Sporting che vorrà ripetere o anche migliorare l’ottimo secondo posto di classe al recente Rally degli Abeti.

Altro co-pilota della Squadra Corse Città di Pisa presente al Rally di Pistoia è Cristian Chicchi che detterà le note invece a Jacopo Quiriconi su Fiat Seicento Sporting quest’ultimo ritornato a correre con la vettura torinese. Al nuovo equipaggio è stato assegnato il numero 103.

La gara pistoiese avrà inizio con la partenza della prima vettura previsto in piazza Gavinana a Pistoia sabato 5 ottobre alle ore 17.30 a cui seguirà la doppia ripetizione di San Baronto (Km. 6,46) a cui aggiungere la prova denominata Città di Quarrata, arrivo di questa doppia sezione sempre a Pistoia alle ore 22.10. Domenica 6 ottobre partenza della seconda parte di gara con la disputa delle prove di Montevettoli (Km. 7,24) e di Avaglio (Km. 14,98) che saranno ripetute due volte. Arrivo della prima vettura a Pistoia alle ore 16.30, in tutto saranno sette i tratti cronometrati per Km. 62,28 su un percorso globale di Km. 269,84.

Alla vicina trasferta pistoiese da aggiungere la presenza dell’esperto e poliedrico Lorenzo Fratta al Rally Terra Sarda che leggerà le note a Roberto Cocco su una sempre verde Renault Clio Williams A7, al duo è stato assegnato il numero 89. Per questa gara sarda sono in programma dodici prove speciali per 72,16 su un percorso globale di Km. 496,23. Quindi impegni su più fronti per i conduttori della Squadra CorseCittà di Pisa che, come sempre, cercheranno di cogliere risultati importanti per chiudere nel migliore dei modi la stagione 2024.