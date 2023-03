La spinta della "Curva Parenti" non basta alla Kemas Lamipel

Kemas Lamipel Santa Croce

0

Agnelli Tipiesse Bergamo

3

SANTA CROCE: Coscione 2, Favaro N.E, Motzo 9, Colli 1, Maiocchi 9, Vigil Gonzalez 9, Cmpagnoni, Arguelles, Hanzic 9, Loreti, Morgese, Giovannetti N.E, Truocchio 8. All. Mastrangelo.

BERGAMO: Copelli 10, Held 12, Catone N.E, Lavorato N.E, Cargioli 4, Cominetti 16, Toscani, Pahor, Baldi N.E, Mazzon N.E, Cioffi N.E, Padura Diaz 13, De Luca N.E, Jovanovic 1. All. Morato.

Arbitri: Turtù e Merli

Note: successione set: 24-26, 22-25, 16-25. Battute sbagliate Santa Croce: 9; Aces: 2; Muri: 6. Battute sbagliate Bergamo: 9; Aces: 8; Muri: 6.

SANTA CROCE - Seconda sconfitta stagionale per i biancorossi, tra le mura amiche, la prima era stata con Prata di Pordenone, con un punto strappato al tie-break. Nel primo set scappa Bergamo sull’8-5 con un super Tim Held, la Kemas Lamipel risale la china e riesce a rimontare e a mettere la freccia sul 16-15, arrivando avanti sul 21-20. Fine set ai vantaggi con Bergamo che la spunta 26-24. Nel secondo parziale, iniziato in fotocopia del primo, Bergamo conduce con convinzione e si porta avanti sull’8-6 con Cominetti super attento in ricezione e perfetto in attacco, con 5 punti messi a segno. A differenza del primo parziale però i bergamaschi arrivano prima a 21, lasciando a 19 i locali che cercano di rientrare, tenuti a distanza dagli uomini di Morato che guadagnano il secondo parziale 25-22. Nella terza e ultima frazione i lombardi marciano concentrati tenendo a debita distanza gli uomini di Mastrangelo arrivando sul 16-10 in totale controllo, scappando sul 21-11, con i santacrocesi calati di prestazione. Chiude l’errore da servizio di Trucchio che consegna i tre punti a Bergamo, tra i continui cori di sostegno della "Curva Parenti". Coach Mastrangelo nel post partita:"Peccato per il primo set: sul 24 pari una decisione del primo arbitro non ci ha aiutato e favorita ma innervosito. Nel primo parziale abbiamo giocato una gran pallavolo. Ci è mancato il contrattacco: abbiamo fatto molto fatica a mettere giù palloni. Bergamo aveva sei punti in meno ma è una delle squadre che deve stare lì, a lottare insieme a noi. Peccato per noi che abbiano cambiato guida tecnica in settimana e che quindi siano riusciti ad uscire dalla loro situazione spigolosa. Abbiamo tentato di preparare la partita nella maniera migliore, anche nel secondo set abbiamo disputato un parziale equilibrato e ne è uscito un match tirato. Dobbiamo far tesoro di queste partite. Non dobbiamo fare drammi: analizzeremo i nostri errori per mettere apposto queste situazioni".

Francesco Rossi