La classifica del girone di ritorno D’Angelo sarebbe ottavo

La prima parte del girone di ritorno ci ha restituito una classifica che procede a tre differenti velocità. In cima ci sono cinque compagini che indossano i panni della "lepre", poi troviamo le formazioni che avanzano con una media pari o superiore al punto a partita, infine un drappello di quattro squadre che si sono letteralmente piantate senza la capacità di cambiare marcia. Il vero mattatore del girone di ritorno, per il momento, è il SudTirol che è riuscito a conquistare la bellezza di 25 punti, frutto di 7 vittorie e 4 pareggi: la formazione di mister Bisoli è anche l’unica che non ha ancora conosciuto sconfitta. Il Pisa staziona all’ottavo posto, quindi in piena linea con il raggiungimento dei playoff, in virtù dei suoi 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte): sono molti gli avversari che hanno fatto meglio, fino a oggi, dei nerazzurri, ma nel conto del percorso di Marin e compagni bisogna sottolineare anche l’ottimo saldo positivo di 5 punti rispetto alle stesse partite giocate nel girone d’andata.

Proseguendo con questa cadenza di risultati lo Sporting Club chiuderebbe perciò a quota 64, più che sufficiente per centrare un buon piazzamento in vista dell’appendice che tra maggio e inizio giugno decreterà la terza promossa in massima serie. Restando alla strettissima attualità, l’altra formazione che ha cambiato passo assieme al SudTirol è il Genoa: i 24 punti conquistati finora certificano lo sforzo degli uomini di Gilardino di allontanarsi dalla concorrenza e blindare il secondo posto in graduatoria. Anche perché il Frosinone, nonostante il recentissimo rallentamento, viaggia comunque alla bellezza di 23 punti negli undici turni del girone di ritorno e resta quindi molto difficile da agganciare. Bene anche il Bari e il Cagliari con 20 punti a testa, così come impressiona lo scatto deciso compiuto dal Como per allontanarsi dalle zone caldissime: i lariani da gennaio a oggi hanno messo in cascina ben 17 punti e adesso possono ragionevolmente ambire ai playoff. Disastroso invece il rendimento di Spal (appena 8 punti), Benevento (7), Reggina (6) e Brescia (3, unica formazione a non aver ancora mai vinto nel ritorno. Non a caso, Reggina a parte, le altre tre squadre occupano gli ultimi posti della classifica e sono anche le maggiori indiziate per la retrocessione diretta.

M.A.