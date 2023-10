La capolista Fratres anticipa col River. Le altre domenica

Il Fratres Perignano per un giorno da capolista solitario. La Geotermica per uscire dalle sabbie mobili. Il Tuttocuoio per continuare la corsa in vetta e la Cuoiopelli per non interrompere la serie positiva. Quinta giornata del girone A di Eccellenza con questo programma.

Il Fratres Perignano anticipa domani, alle 15, sul campo ostico e infido del River Pieve. La squadra di Enrico Cristiani, capolista insieme al Tuttocuoio con dieci punti, vuol godersi almeno una giornata da capolista solitaria del girone. Vincendo (ma anche pareggiando), Sciapi e compagni si metterebbero comodi domenica pomeriggio ad attendere il responso di Camaiore-Tuttocuoio.

Non hanno partite facili le quattro squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio. Il Camaiore è accreditato come una delle compagini più quotate del girone e il Tuttocuoio dovrà avere molta pazienza per cercare di sfondare la retroguardia versiliese. Dalla sua parte i neroverdi di Ponte a Egola hanno la difesa che è un bunker. Stesso discorso vale per la Cuoiopelli che è attesa sul campo del Cecina.

Dopo parecchio tempo torna uno scontro che negli anni Ottanta ha animato e non poco le sfide in serie C tra le due compagini. Il Cecina ha 5 punti, la Cuoio 7 e i valori finora dimostrati sono praticamente identici.

La Geotermica gioca in casa contro il Montespertoli secondo in classifica. Non perdere è l’imperativo. Tuttocuoio, Cuoiopelli e Geotermica giocano domenica alle 15.