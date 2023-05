Joe Tacopina: "Il primo colpevole"

Uno sfogo durato circa due ore in conferenza stampa. Il presidente della Spal Joe Tacopina, nelle dichiarazioni riportate sul Resto del Carlino si è assunto le sue responsabilità sull’annata fallimentare che ha portato alla retrocessione: "Sono io il primo colpevole - ha dichiarato -. Se ripartirò mi affiderò a un manager di livello : La squadra aveva difetti di costruzione come detto da tre allenatori diversi". Per il presidente della Spal raggiungere il terzultimo posto potrebbe essere importante in ottica ripescaggio, se dovessero esserci fallimenti illustri, come ad esempio la questione legata alla Sampdoria: "Venerdì a Pisa dobbiamo vincere - ha concluso il presidente -. I giocatori devono guardarsi allo specchio e finire a testa alta. Si alleneranno fino a giugno e apriremo le porte tutti i giorni ai tifosi".