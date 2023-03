Infortunio al mediano C’è preoccupazione

Prosegue il lavoro della squadra nerazzurra nel corso della settimana di pausa del campionato a causa degli impegni delle nazionali. Ancora a parte tre giocatori: Gaetano Masucci, Arturo Calabresi e Idrissa Tourè. Proprio le condizioni di Touré preoccupano i nerazzurri: il giocatore dovrà sostenere altri esami, ma si teme uno stop di qualche settimana.

Calabresi invece deve assorbire ancora la botta al naso presa contro il Benevento, Touré ha ancora fastidi alla caviglia, mentre Masucci deve smaltire un problema muscolare grazie a un lavoro dedicato in palestra. Nel frattempo proprio Masucci ha vinto lo speciale Potm (Player Of The Month) del Pisa Sporting Club in collaborazione con lo sponsor Batini. Ieri inoltre si è svolta la seconda sfida della Viareggio Cup per i nerazzurri. Dopo il pareggio contro il Kallon è arrivata una sconfitta di misura per 1-0 contro gli ungheresi dell’Honved. La qualificazione appare irrimediabilmente compromessa, a meno che i nerazzurri non vincano l’ultimo scontro con la Spal con più di un gol di scarto e il Kallon non vinca contro gli ungheresi dell’Honved nel corso dell’ultima giornata. Infine il settore giovanile del Pisa Sporting Club ‘scende in spiaggia’ con il Pisa Beach Soccer con un progetto importante e ambizioso. Ogni settimana i ragazzi delle categorie Under 13, Under 12 e Under 11 del Pisa Sporting Club sosterranno un allenamento sui campi in sabbia del Centro CONI di Tirrenia, struttura dove si svolgono le attività tecniche della Nazionale italiana di Beach Soccer, e quelle invernali del Pisa Beach Soccer appunto. M.B.