Il primo giorno nerazzurro di Alberto Aquilani: “Ripartiamo da zero con entusiasmo”

Pisa, 10 luglio 2023 – Le idee sono chiare. Il progetto tecnico lo vedremo sviluppare strada facendo, ma i colloqui e le valutazioni con i trentasette elementi che da questa mattina hanno avviato i test medici propedeutici al ritiro di Rovetta sono già iniziati. Alberto Aquilani ha fretta di prendere in mano il gruppo e indicare la via da seguire nella stagione 2023-24: l’allenatore vuole una squadra pienamente partecipe del nuovo modo di interpretare le partite e il gioco.

“Dominio del gioco, continua ricerca della manovra e mai passività di fronte agli avversari. Perché siamo noi gli unici artefici del nostro destino”: utilizza parole forti, che vanno dritte al punto, per evidenziare il netto cambio di rotta che la proprietà nerazzurra ha voluto quando ha deciso di affidare il timone della prima squadra all’ex centrocampista romano. “Dovrò raffrontarmi con ciascuno dei calciatori che prenderanno parte al ritiro, perché ho bisogno di capire chi è disposto ad avviare un nuovo percorso, con novità sul piano del gioco e degli allenamenti. Soltanto dopo aver chiarito le idee potremo pensare alle correzioni da apportare attraverso il calciomercato”.

Anche se una prima indicazione dal nuovo allenatore è già arrivata: “Non ho uno schieramento fisso. Diciamo che uno dei capisaldi della mia proposta di gioco è la fase difensiva con quattro elementi in linea. E la ricerca del gol attraverso tre giocatori offensivi: questo non significa che il Pisa giocherà sempre e soltanto col 4-3-3. Ma di sicuro avremo bisogno di calciatori in grado di fare la differenza sugli esterni dalla metà campo in su: mi pare che, nonostante l’abbondanza di alternative, al momento di giocatori con queste qualità ce ne siano pochi. Ma sono tutti discorsi che approfondiremo nei prossimi giorni”.

Per il momento Aquilani si concentra sul presente, godendosi le emozioni della presentazione e l’attesa per la conoscenza del pubblico: “So quale passione ci sia nella tifoseria nerazzurra. Garantisco fin da subito che cercheremo tutte le settimane di guadagnare l’appoggio della gente e il loro sostegno: è una fiducia che va conquistata col lavoro ed è un compito che non mi spaventa. È uno stimolo enorme: la scorsa stagione si è chiusa con una delusione enorme e la rabbia, lecita, della tifoseria. Ripartiamo da zero con entusiasmo”.