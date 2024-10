Il Cus Pisa scalda i motori: in partenza nuovi corsi per il volley giovanile

Pisa, 2 ottobre 2024 – Nelle scorse settimane è ripartita l'attività del volley giovanile del Cus Pisa, relativa alla fascia di età 11-15 anni (per i nati e le nate dal 2009 al 2013) ed è in preparazione anche l’attività degli allievi Under 12. Quest’anno, inoltre, il Cus Pisa propone un nuovo corso per ragazze nate dal 2007 al 2012, anche principianti, con la previsione di un torneo regionale CSI con allieve di pari capacità.

L’attività di volley giovanile del Cus Pisa è rivolta a una fascia di età di passaggio dall’infanzia all’adolescenza ed è pensata per educare allo sport e condurre gradualmente alle fasi agonistiche. Si tratta di un accompagnamento sportivo al percorso di studi, dalle primarie ai corsi universitari.

Non solo agonismo dunque, ma un’attività fisica proposta come educazione al benessere e diritto, proprio come sancito dalla Costituzione nel nuovo comma dell’articolo 33: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme". L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti quei ragazzi e ragazze che hanno abbandonato lo sport perché delusi da esperienze pregresse o perché in difficoltà a conciliare lo studio con un’attività sportiva troppo esigente.

Per chi lo desidera è comunque possibile confrontarsi con le competizioni agonistiche. È in ripartenza infatti il Campionato regionale giovanile di pallavolo CSI, al quale partecipa anche la squadra femminile del Cus Pisa, che vi ha partecipato con profitto durante la scorsa stagione, sarà ancora una delle partecipanti.

Riparte anche l’attività femminile di pallavolo con le ragazze iscritte al Campionato provinciale di Prima Divisione. Il nuovo allenatore – un cussino di vecchia data - è Francesco Junior Marinò, che ha collaborato in passato anche con l’ufficio Junior e ha quindi una preparazione non limitata al solo volley. Alcune atlete provengono dalla società sportiva Migliarino Volley, che si è prestata al loro trasferimento. Anche se la squadra può considerarsi al completo, il Cus Pisa sottolinea che la selezione continua per le atlete universitarie fuori sede che per motivi di studio hanno dovuto interrompere le attività con le società di appartenenza.