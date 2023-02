I nerazzurri da soli al sesto posto in classifica E’ un "buon" pari quello fra Sudtirol e Palermo

Arridono parzialmente al Pisa i risultati delle altre partite in Serie B, nella giornata di sabato. I nerazzurri infatti, avendo disputato l’anticipo, osservavano come spettatori interessati. Da segnalare principalmente il pareggio tra Sud Tirol e Palermo, con una rete sorprendente ad aprire le marcature di Moustapha Cissé. L’ex Pisa, rispedito all’Atalanta, si è fatto ben valere ieri contribuendo al prezioso pareggio dei tirolesi. Positivo anche il pareggio del Venezia contro il Cagliari per 0-0, con i sardi che vengono così ufficialmente superati in classifica dai nerazzurri, ora al sesto posto in classifica. Sprofondo rosso per Brescia e Cosenza. Le rondinelle infatti vengono battute 0-2 dal sorprendente Bari, ormai saldamente al terzo posto in classifica, mentre i lupi di Gemmi vengono distrutti 5-1 dal Como, ormai definitivamente uscito dalla zona calda della classifica. Torna alla vittoria anche la Reggina di Inzaghi grazie al 2-1 con cui batte il Modena, su cui a sua volta i nerazzurri possono guadagnare 3 punti in classifica. A nulla, per i canarini, serve il gol dell’ex calciatore del Pisa Tremolada che aveva trovato il momentaneo 1-1. Il Cittadella intanto completa intanto un’altra rimonta batte la Ternana in esterna per 2-1. E’ caos in Umbria. Dopo la sconfitta nel derby con il Perugia e questa disfatta in trasferta Andreazzoli decide di dimettersi, così potrebbe tornare a sorpresa Cristiano Lucarelli per il cambio in panchina numero 23 di questo campionato cadetto. L’ex capitano del Livorno ha posto anche una condizione, una nuova "lettera di intenti" sulla falsa riga di quella firmata con il presidente Bandecchi nove mesi fa.

Il protagonista assoluto della partita è Crociata grazie ad una doppietta suggellata da un gran gol su calcio di punizione nei minuti di recupero. Le partite di ieri si sono concluse con la sfida tra Genoa e Spal, nella quale i padroni di casa hanno vinto 3-0 con gol di Dragusin, Gudmundsson e Salcedo. Grazie a questi risultati ora il Pisa si ritrova a 5 punti dal terzo posto e a 8 dalla seconda piazza. Oggi invece si chiuderà la ventiseiesima giornata di campionato con l’ultima partita tra Ascoli e Benevento nel posticipo pomeridiano delle 16.15. Mancano così ‘soltanto’ 12 giornate alla fine della stagione regolare, poi saranno playoff.

