"I miei meravigliosi anni vissuti con Romeo"

di Enrico Salvadori

Il Pisa e la Pisa di Romeo Anconetani e di Paolo Brosio. Il popolare personaggio Tv prima della sua carriera televisiva è stato l’addetto stampa dei neroazzurri negli anni Ottanta. Tre stagioni indimenticabili e il ricordo indelebile di un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano.

Chi era Romeo per Brosio?

"Per me uno dei primi maestri in campo sportivo, ho capito da lui come si guida una squadra in serie A. Aveva una grande capacità manageriale e capiva di calcio".

Come nasce il vostro rapporto?

"Lavoravo a La Nazione e anche a 50 Canale. I miei capi erano Beppe Meucci, Renzo Castelli, Antonio Silvestri e c’era una redazione straordinaria dove si lavorava ma anche si scherzava. Poi vengo contattato dall’Università dove cercavano un giornalista per il Notiziario dell’ateneo. Il rettore era Bruno Guerrini, il pro rettore Gianfranco Elìa. Ero anche nel Rotary giovani e invitai a una serata Romeo per parlare del Pisa. Facemmo anche delle iniziative insieme a favore di un istituto per disabili. Anconetani notò la mia intraprendenza e il m