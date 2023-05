I due Memorial di Cascina "Martinelli" e "Fiorentini"

Tutto è pronto per il Memorial Pietro Martinelli, nato per ricordare uno dei fondatori della Polisportiva Pulcini, giunto alla 38esima edizione e in scena il 26, 27 e 28 maggio sui campi ‘Redini’ e ‘Fiorentini’ di Cascina. Le squadre partecipanti sono: Sassuolo, Sampdoria, Pisa, Città di Pontedera, Lucchese 1905, Aquila Montevarchi, Tau Calcio e Atletico Cascina. In concomitanza sugli stessi campi si svolgerà l’8° Memorial Fabio Fiorentini, anch’esso nato per ricordare Fabio (anche lui fondatore dei Pulcini insieme a suo fratello, nonché presidente attuale, Roberto, perno ella società). A questo torneo a carattere regionale partecipano: Empoli, Pisa, Città di Pontedera, Lucchese 1905, Prato, Tau Calcio, Pol. Monteserra, Atletico Cascina.

"Speriamo nella clemenza del tempo – dice Roberto Fiorentini –, gli anni passano per tutti e noi speriamo di poter portare avanti l’organizzazione dei due memorial, ma senza un ricambio generazionale diventa un problema. Torniamo alla formula con 8 squadre, ma puntiamo a rifare l’edizione a 16 se le società toscane professionistiche riescano ad allestire anche i settori giovanili. In ogni caso avremo squadre prestigiose come Sassuolo, Sampdoria, Empoli e Pisa per citare le più blasonate".

"Il Memorial Martinelli e il Memorial Fiorentini caratterizzano da decenni l’attività sportiva a Cascina – ricorda il sindaco Michelangelo Betti –. In origine il torneo si svolgeva a Pasqua, ora si è spostato a fine maggio in un periodo di grandi feste per la nostra città, avendo anche la Fiera martedì 30. Abbiamo la possibilità di ammirare le giovanili del calcio professionistico (Giovanissimi ed Esordienti): per tutto l’anno, grazie all’accordo tra Atletico Cascina e Pisa, abbiamo visto al Redini le società professionistiche. Scorrendo l’albo d’oro, si può vedere la rilevanza di questo torneo e il credito che ha saputo guadagnarsi nel tempo: la maggior parte delle squadre vincitrici è rappresentata da club di prima fascia in serie A, per cui è un onore e un piacere avere queste squadre sul nostro territorio".

Chiude l’assessora allo sport Francesca Mori. "Sono due manifestazioni che fanno parte della tradizione dei nostri eventi sportivi e che portano Cascina alla ribalta nazionale. Possono anche essere un grande osservatorio per giovani talenti che magari un domani vedremo in Serie A o B. Un evento di caratura nazionale, cui Cascina mette a disposizione impianti sportivi che nel corso dell’anno sono stati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui i campi saranno in buone condizioni".