I cinque motivi per non perdere Pisa-Benevento

Leverbe, uno degli "ex" in prestito della partita

Pisa, 17 marzo 2023 - Contro il Benevento il Pisa deve cercare di sgomitare in un gruppo ristretto di squadre racchiuse in un fazzoletto di punti per continuare la corsa ai playoff.



ARENA DA RICONQUISTARE - Nel 2023 il Pisa è riuscito soltanto una volta a vincere all'Arena Garibaldi quando, in inferiorità numerica, è arrivata la vittoria in rimonta contro il Perugia. Tra i pesanti difetti la difficoltà di prendere gol a inizio partita e un saldo negativo sui gol segnati: 5 in 6 partite all'Arena. Il fortino Arena deve quindi essere riconquistato se D'Angelo e giocatori vogliono continuare a inseguire il miglior piazzamento possibile ai playoff. Paradossalmente viene incontro una statistica particolare degli avversari.



BENEVENTO FUORI CASA - Anche il Benevento in casa avrebbe il peggior rendimento con 13 punti ottenuti su 15 partite e 10 gol segnati. In trasferta però la squadra di Stellone gioca meglio e sarebbe addirittura nona da questo punto di vista. Una situazione che non pende in favore del Pisa. Pensare che il Benevento ha ottenuto 16 punti fuori casa, mentre il Pisa 20. Non c'è grande differenza quindi tra le due formazioni.



REBUS D'ATTACCO - Qualche acciacco e qualche momento di appannamento hanno generato pesanti problemi all'attacco nerazzurro. Olimpiu Morutan, fresco di convocazione in nazionale, è marcato a vista, Sibilli gioca meglio da subentrato, Gliozzi non segna più su azione da 3 mesi, Moreo non si è ancora sbloccato e non ha ancora sviluppato una buona intesa coi compagni, tanto che in coppia con Gliozzi i due non hanno ancora prodotto una rete su azione. Inoltre Ernesto Torregrossa e Gaetano Masucci si stanno allenando spesso in maniera differenziata per essere preservati e, in particolare, il numero 10 dal suo ritorno non ha ancora inciso se non per un assist a Touré contro il Parma.



I PRECEDENTI - Quello di domani sarà il decimo incontro tra le due formazioni. Campo storicamente ostico per gli ospiti che a Pisa hanno vinto una volta sola, con quattro pareggi e quattro vittorie per il Pisa. L'unica vittoria sannita risale al 2017 con un Gattuso già retrocesso e un 3-0 senza appello a fine stagione, firmato dalle reti di Puscas, Falco e Ceravolo. Lo scorso anno due vittorie del Pisa, l'ultima delle quali ai playoff in semifinale che spianò la strada ai nerazzurri per disputare la finale, poi persa, col Monza.



LEVERBE E JURESKIN - Nel sannio giocano ben 2 "ex" nerazzurri, ma chiamarli così sarebbe formalmente sbagliato. Entrambi i giocatori infatti sono di proprietà del Pisa. Il francese infatti è stato ceduto in prestito alla Sampdoria che, a sua volta, ha ceduto il prestito al Benevento, mentre l'esterno croato è un altro giocatore ceduto a titolo temporaneo. Finora non stanno facendo benissimo i due, anche se Jureskin ultimamente ha giocato più spesso, ma il suo minutaggio non ha mai prodotto risultati positivi per il Benevento e probabilmente domani partirà dalla panchina.



Michele Bufalino