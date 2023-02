I cinque motivi per non perdere Parma-Pisa

L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo

Pisa, 27 febbraio 2023 - Dopo lo 0-0 della gara di andata e un intero girone di distacco, il Pisa torna ad affrontare il Parma nel 'derby' tra magnati.



CACCIA AL TURNOVER - Con 3 gare in 8 giorni i nerazzurri affrontano il Parma con tante prospettive di turnover. A Parma potrebbe essere tempo di 'turnover' per dare spazio a chi, venerdì sera, contro il Perugia, è entrato a partita in corso o non ha giocato. Da Torregrossa a Mastinu passando per Gargiulo e i fratelli Tramoni, nessuno di loro è entrato in campo venerdì sera. Occhio però anche a chi ha giocato solo una parte di gara, con Moreo, De Vitis, Masucci e Sibilli in rampa di lancio. Le armi a disposizione di D'Angelo sono tante.



VAZQUEZ VS MORUTAN - Numeri simili, spettacolo assicurato. Se si fa la conta di assist e gol tra Vazquez e Morutan risulta che entrambi infatti hanno realizzato 7 reti e servito 5 ultimi passaggi nel corso del campionato. I due giocatori sono di fatto i più pericolosi e limitare il loro gioco sarà determinante per le due squadre.



OBIETTIVO 3 PUNTI - Con il Parma i nerazzurri potrebbero proseguire la loro marcia, tornando alla vittoria esterna e dando continuità al bel risultato di Reggio Calabria. Attualmente in esterna i nerazzurri non perdono dallo scorso 4 settembre con una striscia positiva di 11 partite.



CARACCIOLO - Dopo 301 giorni, pari a 9 mesi e 26 giorni di distanza da quel Pisa-Cosenza 1-1 che lo fece uscire dal campo con il grave infortunio al legamento crociato, Antonio Caracciolo è tornato, sfornando una prestazione autorevole e importante, come se non si fosse mai fermato, come se il tempo si fosse fermato. C'è anche il suo sigillo nella vittoria in rimonta e in inferiorità numerica dei nerazzurri contro il Perugia per 2-1, di fatto la più bella e sudata della stagione. Dopo il successo dell'Arena Garibaldi però, un'altra difficile sfida e un'altra importante responsabilità si parano davanti al difensore nerazzurro che, con molta probabilità, sarà ancora titolare contro il Parma.



KRAUSE VS. KNASTER-CORRADO – L’amicizia tra Knaster e Krause, due magnati che non hanno badato a spese, ma soprattutto la sfida di Corrado, che a Parma ha un pezzo di cuore. I gialloblù Corrado aveva pure provato a comprarli prima dell’arrivo a Pisa. Era il giugno 2015 e Giovanni Corrado, per conto del padre, presentò un’offerta per acquistare la maggioranza del Parma. La fumata bianca però non arrivò. Gara dal sapore speciale anche per il nuovo proprietario del Pisa Alex Knaster e per il derby con l’amico Krause, il patron dei ducali, pure lui americano. Knaster, tra il fallimento della trattativa per rilevare la Samp e l’acquisto del Pisa, s’interessò anche al Parma.



Michele Bufalino