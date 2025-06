Torna il Tower Festival: sport, musica e inclusione protagonisti dell’estate pisana

Pisa, 20 giugno 2025 – Sport, musica e convivialità si incontrano ancora una volta al CUS Pisa per il ritorno del Tower Festival, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno. L’evento, che da dodici anni anima l’estate pisana, è una festa aperta a tutti che intreccia competizioni, spettacoli e momenti di aggregazione. Due giorni intensi in cui il campus universitario si trasforma in un grande villaggio all’aria aperta, pronto ad accogliere centinaia di partecipanti provenienti da tutta la regione e oltre, con il motto: “Di giorno si gioca, di notte si balla”.

Per il 2025 le discipline previste spaziano dal tennis all’hockey su prato, passando per il green volley, il calcio, il beach volley, il basket, l’atletica leggera e l’ultimate frisbee. A queste si aggiunge una nuova e coinvolgente competizione: il torneo di bocce pétanque, una novità pensata per allargare ulteriormente la partecipazione e rendere l’offerta sportiva ancora più trasversale. Come da tradizione negli stessi giorni si terranno le finali dei tornei universitari primaverili del Cus Pisa. Per chi desidera vivere appieno l’esperienza inoltre, è possibile campeggiare gratuitamente nella notte tra il 21 e il 22 giugno.

L’inaugurazione è in programma sabato alle 17:45. Per l’occasione le atlete e gli atleti universitari medagliati ai recenti Campionati Nazionali Universitari (CNU) saranno premiati con un riconoscimento da Giulio Messerini, vicepresidente vicario del CUS Pisa.

Tra le novità di quest’anno, spicca un progetto a cui il CUS Pisa tiene in modo particolare: un torneo misto di calcio 3 vs 3 organizzato insieme a Freccia Azzurra e AIPD (Associazione Italiana Persone Down), reso possibile anche grazie al supporto del Soroptimist Club International di Pisa. Il club inoltre ha promosso un premio speciale dedicato a tutte le atlete, pensato per celebrare la presenza femminile nello sport.

Non mancheranno le proposte gastronomiche grazie alla presenza di bar e food truck che garantiranno ristoro durante tutta la manifestazione. La sera di sabato sarà dedicata alla festa, con musica e intrattenimento fino a notte fonda. Infine, grazie al supporto dei partner, i premi di quest’anno saranno ancora più ricchi: le squadre vincitrici e i singoli atleti e atlete classificati ai primi due posti riceveranno una speciale Tower Box, piena di sorprese e pensata per rendere indimenticabile ogni vittoria.