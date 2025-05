Hockey, il Cus Pisa femminile resta in serie A1

Pisa, 22 maggio 2025 – Festa in casa Cus Pisa: la squadra femminile di hockey su prato ha conquistato la permanenza in Serie A1, massimo campionato nazionale, con una giornata d’anticipo. La stagione era iniziata con la prima fase nel Girone A, dove le pisane avevano chiuso al terzo posto accedendo così al girone di permanenza, insieme alla Moncalvese. Un cammino non semplice, in cui il gruppo ha dimostrato solidità e spirito di squadra, pur senza ottenere risultati di rilievo. Nel successivo girone Playout, nuovamente a quattro squadre, le gialloblù hanno collezionato una vittoria e due pareggi, restando imbattute. Il risultato decisivo è arrivato domenica scorsa, in casa contro il Cus Padova: una gara dominata dalle ragazze gialloblù che però non sono riuscite a far gol e così il match è terminato 0-0, regalando comunque il punto salvezza alla squadra pisana senza necessità di attendere l’ultima giornata. L’ultimo incontro si disputerà domenica prossima contro l'Hockey club Riva, con cui il match d’andata era terminato in pareggio. L’obiettivo dichiarato è chiudere il girone imbattute, mantenendo il trend positivo. La squadra si è distinta anche per la sua identità: nessun innesto esterno nel corso della stagione. Inoltre, tutte le altre atlete provengono dal vivaio del Cus Pisa, a testimonianza di un progetto di sviluppo avviato nel post pandemia, che oggi è in costante crescita. Un’ulteriore conferma arriva dalla presenza di un’atleta nel giro della nazionale: Azzurra Taglioli è stata infatti selezionata per le nazionali giovanili Under 18 e Under 21. "Siamo molto soddisfatte - ha detto la capitana del Cus Pisa, Chiara Chirico - del percorso fatto. Siamo rimaste unite e determinate nonostante le difficoltà. Raggiungere la salvezza con una giornata di anticipo e farlo con una squadra composta quasi interamente da ragazze cresciute qui, che hanno condiviso anni di lavoro e passione, rende questo traguardo ancora più speciale. Ora vogliamo chiudere al meglio questo campionato, continuando a dare il massimo in campo".