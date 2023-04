Gli Under 13 del Pisa Sporting Club alle finali nazionali

Pisa, 29 aprile 2023 - La formazione Under 13 del Pisa Sporting Club vola alle fasi nazionali e centra un grande obiettivo che impreziosisce ancora di più la stagione del settore giovanile nerazzurro. SALVADORI - La squadra guidata da mister Marco Salvadori è entrata con pieno merito tra le 16 squadre che si giocheranno il titolo nazionale di categoria al termine di una stagione in continuo crescendo. I nerazzurri sono stati inseriti nel gruppo 4 e il prossimo 14 maggio, a Bari, si giocheranno l’accesso alle final four sfidando Roma, Lazio e Napoli. I RAGGRUPPAMENTI - Questi i 4 raggruppamenti delle fasi nazionali e le sedi di gara: Gruppo 1 (30 aprile, Montichiari). Milan, Fiorentina, Albinoleffe, 3° classifica Lombardia (da definire) Gruppo 2 (7 maggio, Rovigo). Verona, Spezia, Vicenza, Padova Gruppo 3 (20 maggio, Bologna). Spal, Cagliari, Parma, Olbia. Gruppo 4 (14 maggio, Bari). Roma, Lazio, Napoli, Pisa. LE FINAL FOUR - Ogni gruppo promuoverà la prima classificata al termine di un girone all’italiana che si giocherà in giornata unica. Le Final Four che assegneranno il titolo si disputeranno al Centro CONI di Tirrenia il 3-4 giugno 2023. LA SQUADRA - Questa la rosa dei nerazzurri: Niccolò Aliperti, Armand Bapary, Giacomo Barsottelli, Nicola Benedettini, Matteo Berni, Andrea Bertozzi, Mattia Bologna, Matteo Bracci, Kevin Capitoni, Tommaso Caputo, Francesco Carbonella, Samuele Ceccarelli, Tommaso Corsini, Tommaso De Robertis, Alessandro Di Simo, Giovanni Grisafi, Gabriele Gronchi, Andrea Guidi, Diego Iuppa, Mattia Mammini, Zayed Marine, Davide Mariotti, Mattia Montagnani, Niccolò Nannetti, Giuseppe Olivieri, Gabriel Papi, Kevin Pergjioni, Nicolas Raciti, Federico Ramacciotti, Duccio Rinaldini, Gregorio Santomauro. LO STAFF - E questo lo staff a disposizione del tecnico Marco Salvadori: Francesco Rosi (allenatore in seconda), Nicola Del Grande (preparatore atletico), Andrea Chiellini (preparatore portieri) e Mario Armani (fisioterapista). La formazione Under 13 del Pisa Sporting Club vola alle fasi nazionali e centra un grande obiettivo che impreziosisce ancora di più la stagione del settore giovanile nerazzurro. I nerazzurri sono stati inseriti nel gruppo 4 e il prossimo 14 maggio, a Bari. Le Final Four che assegneranno il titolo si disputeranno al Centro CONI di Tirrenia il 3-4 giugno 2023. Michele Bufalino