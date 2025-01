Giovanili Pisa, fine settimane di gara agrodolci per i nerazzurri

Pisa, 15 gennaio 2025 - Si è chiuso un weekend intenso per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, caratterizzato da risultati altalenanti che evidenziano il grande impegno, ma anche le difficoltà che i giovani nerazzurri stanno affrontando in questa fase della stagione.

Primavera: una sconfitta amara a Crotone. Il campionato di Primavera 2 ha ripreso il suo cammino con una partita ricca di emozioni, che ha visto il Pisa uscire sconfitto per 3-2 sul campo del Crotone. Una gara che sembrava ben indirizzata per i nerazzurri, capaci di andare in vantaggio due volte nel primo tempo grazie alle reti di Bettazzi e Frosali. Tuttavia, la ripresa ha raccontato un’altra storia: i padroni di casa, guidati da un’ottima gestione tattica del tecnico Lo Monaco, hanno ribaltato il risultato con i gol decisivi di Bianchi e Sgro. Nonostante i tentativi di mister Innocenti di rianimare l’attacco inserendo forze fresche, il Pisa non è riuscito a recuperare. La sconfitta complica il percorso in classifica, lasciando i nerazzurri all’ottavo posto con 20 punti, ma resta la consapevolezza di una squadra capace di giocare alla pari con avversari di valore.

Le altre squadre maschili: un solo sorriso. Se la Primavera ha lasciato Crotone con l’amaro in bocca, il resto del settore maschile ha vissuto una giornata altrettanto impegnativa. Gli Under 17 sono stati battuti dallo Spezia per 2-1, al termine di una gara combattuta ma segnata da episodi sfortunati. Stessa sorte per gli Under 16, che hanno subito una netta sconfitta in casa contro la Reggiana per 3-0, evidenziando difficoltà sia sul piano difensivo che nella costruzione del gioco.

L’unica vittoria arriva dagli Under 15, protagonisti di una bella prestazione contro la Reggiana, battuta per 2-1. I ragazzi hanno mostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti preziosi che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. Buon pareggio per gli Under 14, che contro la Torres hanno chiuso sull’1-1, dimostrando una crescita costante in termini di gioco e mentalità.

Il settore femminile: Juniores da record. Nel panorama femminile, il weekend si è tinto di trionfo grazie alle Juniores, che hanno travolto il Firenze Sud Sporting con un incredibile 14-0. Una prestazione da incorniciare, che ha messo in luce la forza del collettivo e la straordinaria vena realizzativa delle attaccanti.