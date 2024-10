Festa di sport a Tirrenia: i risultati del 25° Triathlon Sprint Silver Rank

Pisa, 16 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre è stata una grande giornata di sport per la città di Pisa. In mattinata la mezza maratona e la 10 km e nel pomeriggio una gara nazionale di triathlon sprint a Tirrenia, organizzata da Phisio Sport Lab ASD a cui hanno partecipato 230 atleti provenienti prevalentemente dal centro nord Italia e dalla Toscana.

La manifestazione ha avuto il suo epicentro in piazza Belvedere, dove era stata allestita la zona cambio e dove facevano mostra di sé le bellissime e sofisticate biciclette degli atleti. Alle 13:45 dopo le istruzioni tecniche dettate dagli organizzatori è partita la prima frazione, quella di 750 m nuoto, che si è svolta nelle acque antistanti il bagno Imperiale; poi i triatleti sono saliti in bici dirigendosi verso Marina percorrendo per 3 volte il circuito disegnato dallo staff per un totale di 20 km. Dopodiché, rimessa la bici al proprio posto, hanno indossato le scarpette ed hanno affrontato l'ultima prova, i 5 km di corsa.

I primi cinque atleti a concludere la gara maschile sono stati Samuele Angelini in 52'28'' (G.S. FF.OO), seguito nell’ordine da Fiorenzo Angelini in 54'05'' (G.S. FF.OO), Davide Catalano in 55'19'' (SBR3), Filippo Lisi in 56'00'' (TEAM STAR) e Nicolò Basso in 57'10'' (G.S. FF.OO); per le donne 'La Regina' è stata Vittoria Facco in 1h 00' 17'' (G.S. FF.OO), seguita nell’ordine da Denise Cavallini in 1h 00' 43'' (DDS), Anita Ghelardoni in 1h 01' 22'' (Firenze Tri), Myriam Grassi in 1h 01' 54'' (TEAM STAR) e Vanessa Del Carlo in 1h 03' 21'' (TEAM STAR).

Apprezzatissima da tutti gli atleti e dagli spettatori la prestazione di Carlos Alberto Bacci, categoria M8 (75/80 anni), che nonostante l'età ha concluso la prova tra gli applausi. Dopo aver consumato così tante energie, come tradizione, gli atleti hanno 'ricaricato le batterie' con un bel piatto di pasta al pomodoro e a seguire le premiazioni per gli assoluti e anche per chi si è distinto nella propria categoria.

Gli organizzatori ci tengono a ringraziare il Comune di Pisa e la Regione Toscana per il Patrocinio, la FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) e la CRI per l’assistenza in acqua e a terra, l’Ufficio Locale Marittimo di Marina di Pisa della Guardia Costiera, la Polizia Municipale di Pisa e del Distaccamento del Litorale Pisano, il Circolo Fotografico 'IL GRUPPO' di San Giuliano Terme, i motociclisti della scorta tecnica, i gestori del bagno Imperiale per la cortese ospitalità e "la gente" di Tirrenia che sempre più presenzia a questo straordinario evento multidisciplinare.

Un ringraziamento a parte merita il Gruppo Sportivo 'Fiamme Oro' della Polizia di Stato che, apprezzando ormai da anni l’elevata qualità di questa competizione organizzata sul litorale e che è alla sua 25° edizione, vi partecipa con i propri atleti di livello nazionale e internazionale.

Per gli amanti degli sport multidisciplinari l'appuntamento è per fine marzo/primi di aprile con la 9° edizione del Duathlon Sprint delle Città Medievali, gara nazionale che si svolgerà come di consueto nel centro di Pisa, con la zona cambio installata in piazza dei Cavalieri ed il tracciato di corsa che passa da piazza dei Miracoli, poi in maggio il 23° Triathlon Sprint del Litorale Pisano a Marina di Pisa e in ottobre il 26° Triathlon Sprint 'Silver Rank' a Tirrenia.