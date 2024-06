Festa al Parco di Mau, i ringraziamenti della Curva Nord

Pisa, 5 giugno 2024 - La Curva Nord Maurizio Alberti ringrazia tutti coloro che sono intervenuti al Parco di Mau. "A conclusione della bellissima esperienza del 1° giugno al Parco di Mau, le Associazioni e la Curva Nord desiderano ringraziare prima di tutto le centinaia e centinaia di persone intervenute durante la festa: famiglie, ragazzi, tifosi, numeri altissimi per una partecipazione attenta che ha dato un senso a quanto messo in campo. Il ringraziamento è d’obbligo anche per chi ha dato una mano: Tirreno Games (Tirreno caffè) che ha donato i caffè, il gelato di Toto (Scarpellini Cristiano) per il gelato, il Pisa S.C. per i premi messi in palio per la lotteria, e poi il "gruppo degli animatori del bagno Siria" con truccabimbi, il mago dei palloncini, le maschere ecc... Ridolina e i clown che hanno intrattenuto grandi e piccini con i diversi spettacoli, e, da ultimo ma non per importanza, la “marching band” La Sbandata che ha fatto ballare e saltare tutti creando un bellissimo clima. Siamo orgogliosi di quanto organizzato e della risposta: adesso ci aspetta un’estate di riposo per quanto riguarda le manifestazioni congiunte ma non si ferma il nostro lavoro, in sinergia con l'ente comunale, per definire al meglio il progetto del secondo lotto. Che consentirà di aumentare la voglia di inclusione e di stare insieme che si è rafforzata sabato al Parco. Grazie a tutti".

M.B.