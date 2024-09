Esordio con la Squadra Corse per Luca Del Testa: in gara nel Rally di Casciana

Pisa, 2 settembre 2024 – Dopo molte vittorie in classe A0 in queste ultime stagioni ed essersi distinto con vetture più impegnative, il pilota pisano Luca Del Testa in occasione del 42° Rally di Casciana, penultimo appuntamento della Coppa Italia Rally 7° Zona, esordirà con una vettura di alto livello: la Skoda Fabia R5, la vettura regina nei rally dalle elevate prestazioni e grandi sensazioni.

La vettura che Luca Del Testa utilizzerà sarà fornita dalla Pavel Group di Seravalle Pistoiese, squadra che proprio recentemente ha avuto come pilota il vicecampione del mondo rally del 1993, il francese Francois Delecour, che si è aggiudicato il Rally del Tirreno-Messina.

"È da molto tempo che sto lavorando per correre il rally di casa con una vettura d’assoluto - dice Luca Del Testa e prosegue - dopo aver effettuato l’abilitazione per poter correre con questa tipologia di vettura ho iniziato a cercare un adeguato supporto e devo ringraziare chi mi permetterà di salire su questa fantastica vettura di alto livello e creduto in questo progetto: Zooing, Toscana Cubic Center di Perignano, Resort Casale le Torri di Ponsacco, Tabacchi-Edicola l’Appartino di Capannoli, Alioth Group Srl di Capannoli, Team Glass Srl di Bientina, Andrea Gomme Big di Calcinaia, Haru Sushi Restaurant di Ponsacco. Inoltre vorrei ringraziare Matteo Arcenni, neo sindaco di Terriciola, che ha mostrato interesse a questa iniziativa rilevandosi anche grande appassionato".

Appuntamento perciò il prossimo week end a partire dalle verifiche pre gara a Casciana Terme, sabato 7 settembre dalle ore 8, per poi proseguire con lo shakedown dalle ore 13 alle ore 16.30 dove sarà possibile testare la vettura e poi, sempre sabato, la prima prova speciale spettacolo negli ampi spazi della piazza del Mercato dove sono previsti migliaia di appassionati a partire dalle ore 20.

Domenica 8 settembre la gara entrerà nel vivo con la disputa delle altre sei prove speciali in programma con la doppia ripetizione delle prove denominate: Casciana Terme (Km. 5,50), Montevaso (Km. 12,89) e Miemo (Km. 13,08). In tutto quindi saranno sette appuntamenti cronometrati per Km. 65,26 su un percorso totale di Km. 241,48 con arrivo della prima vettura alle ore 16.35 sempre di domenica nella centrale piazza Garibaldi di Casciana Terme.

Luca Del Testa e Simone Marchi ce la metteranno tutta per ben figurare cercando di adattarsi velocemente alla Skoda Fabia R5, una vettura tutta da scoprire e con cui prenderanno confidenza durante la shakedown di sabato. Una bella sfida, ma Del Testa ha mostrato sempre determinazione che unita alla passione ha sempre dato buoni frutti e certamente anche questa volta saprà sorprendere i suoi supporter.