Pisa, 28 giugno 2024 - Debutto con successo per il Lenergy Pisa BS in Coppa Italia Puntocuore, contro Brancaleone. Segna il primo tempo la doppietta di Hulk, in gol anche nel secondo e nel terzo periodo. Il poker del bomber brasiliano si accompagna nel secondo tempo al gol di Ott e alla prima gioia nel beach soccer di Luca Remedi. L’ultima frazione di gioco recita anche le reti di Pugliese e Mori per parte nerazzurra e quelle di Borrello e Patea per il Brancaleone. 8-2 è il risultato illustrato dai tabelloni al triplice fischio. Il Lenergy Pisa prosegue la propria avventura in Coppa Italia e nei quarti di finale di venerdì sarà nuovo scontro con il Catania FC. La gara avrà inizio alle ore 19:45, con diretta streaming da Messina sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. M.B.