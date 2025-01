Coppa Msp Italia di Padel, bene le squadre pisane

Pisa, 29 gennaio 2025 - E’ oramai definitivamente entrata nel vivo la “X° Coppa dei Club Msp Italia” di Padel in Toscana, manifestazione realizzata grazie alla sinergia tra l’Asd Padelmaniac e MSP Toscana iniziata lo scorso anno e che ha raccolto un notevole successo di iscrizioni.

Nel Gruppo Bianco, in attesa di disputare Montelupo-MC Auto Padelmaniac, c’è stato il pareggio nel derby aglianese fra Oasi Padel Team e Team Oasi per 2-2. Marini/Tinti sono risultati vincenti per 7-5/6-0 su Mordini/Tofani così come Annecchini/Lopes hanno superato Fiaschi/Bigagli 6-4/7-6 dando così i due punti al Team Oasi. Per l’altra compagine, invece, vittoria al femminile Palloni/Varricchio su Ubertini/Gori 6-1/6-0 e nel misto con Bonari/Ferrari che hanno battuto 6-3/7-6 Tecchi/Ferrini. Classifica Gruppo Bianco: Oasi Padel Team 5 punti, Montelupo Padel Arena 3 (1 gara in meno), Team Oasi 3, MC Auto Padelmaniac 1 (1 gara in meno).

Nel gruppo Blu, Vamos Pisa Padel si conferma una delle squadre da tenere particolarmente in considerazione dopo la vittoria per 4-0 contro Indoor Padel Livorno. In campo maschile, Liut/Barone stendono Rocchi/Palumo 6-0/6-1 mentre Selmi/Colombini hanno la meglio su Piazzinghi/Granchi 6-1/6-4. Nel doppio misto Pellegrini/Tosti in casa pisana superano 6-3/6-4 Frassi/Recupero ed il match più combattuto è in campo femminile con Muller/Caiozzi che devono arrivare al terzo set per superare Geri/Del Rio 6-1/6-7/10-2. Il derby pistoiese, invece, sorride a A_Team Oasi per 3-1 contro Riccardo Corredi Padelmaniac che colleziona l’unica vittoria con Tesi/Pieratti per 5-7/6-7. In casa aglianese vittorie per Beccani/Chessa su Fabbri/Montagnani 6-1/6-4, per Amerini/Di Biase al femminile su Iori/Potenza 6-2/7-5 e nel misto Bonino/Del Vecchio con un duplice 6-2. Classifica: Vamos Pisa Padel 8 punti, Indoor Padel Livorno 4, A_Team Oasi 3, Riccardo Corredi Padelmaniac 1.

Nel gruppo Arancio in campo, per ora, solo Pisa Atras che ha perso 0-4 contro Pisa Padel Hero: Mucci/Forassiepi non lasciano scampo a Ferranti/Susini 6-0/6-1, Foschi/Di Lupo invece vincono 6-3/2-6/6-10, al femminile la coppia Becattini/Armati è vincente per 7-6/6-1 così come Barca/Cellai nel misto per 6-4/6-2. Devono giocare Follonica-Sgambatella. Classifica: Follonica Sporting Club 4 punti (1 gara in meno), Pisa Sgambatella 4 (1 in meno), Pisa Padel Hero 4, Pisa Atras 0.

Ricordiamo i numerosi partner: Asmana Wellness World di Firenze che, grazie alla collaborazione con Padelmaniac, premierà la squadra vincitrice della fase regionale con una gift card, Riccardo Corredi, MC Auto, Elettromeccanica L.A., Quicksand (fornitore ufficiale delle palline da gioco delle squadre Padelmaniac), VLTS by Valentina’s e Anytimes, fornitore di software per la gestione di impianti sportivi: è qui che, attraverso la App ufficiale di Padelmaniac, si può seguire l’andamento live della competizione