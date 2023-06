Chiellini se ne va: l’addio ora è ufficiale Tra i papabili anche Caracciolo e Bernardi

di Michele Bufalino

E’ arrivata l’ufficialità. Il direttore sportivo Claudio Chiellini lascia il Pisa dopo due stagioni sotto l’ombra della Torre. In scadenza di contratto il 30 giugno, la società e diesse hanno deciso consensualmente di non proseguire il rapporto professionale. Chiellini si è così congedato dalla piazza nerazzurra con una dichiarazione diffusa dai canali ufficiali del club di via Cesare Battisti: "Alla fine di questo importante percorso umano, sportivo e professionale ringrazio la proprietà, la famiglia Corrado e tutte le persone che mi hanno accompagnato e coadiuvato in questi due anni bellissimi - dichiara Chiellini -. Ringrazio il Pisa Sporting Club per tutte le emozioni vissute e auguro ai colori nerazzurri le migliori fortune e un futuro ricco di soddisfazioni". Non sono mancati anche i saluti di rito da parte dello stesso Pisa che ha ringraziato l’ex diesse per "l’opera professionale svolta e per il contributo fornito in questo importante cammino congiunto e gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera".

Nei prossimi giorni, probabilmente tra la fine della settimana e l’inizio della prossima, verrà annunciato anche il nome del prossimo direttore. Giovanni Corrado, a capo dell’area tecnica, secondo quanto emerge avrebbe già scelto il successore di Chiellini. I nomi in lizza sono molti, ma non è escluso che possa emergere anche un profilo non ancora uscito, finora tenuto in assoluto segreto da parte della società. Il nome nuovo è quello di Andrea Caracciolo, l’ex attaccante del Brescia che, recentemente, ha acquisito il patentino di direttore sportivo. Indiscrezioni non confermate infatti lo accosterebbero al Pisa, così come un altro ex calciatore che, due anni fa, si contendeva il posto con lo stesso Chiellini: si tratta di Federico Balzaretti, autore di una buona stagione in Serie C con il Vicenza, proprio come direttore sportivo, raggiungendo i playoff. Sempre attuale il nome di Marco Bernardi al Fiorenzuola e stimato da Giovanni Corrado con cui lavora da due-tre anni in una sorta di partnership tra il Pisa e gli emiliani. Su Tuttosport è emerso anche il nome di Giovanni Manna della Juve Next Gen, ma per il momento sono solo voci. Prosegue anche il casting per la panchina. Da Lecce è confermato l’interesse del Pisa per Marco Baroni, che dovrebbe lasciarsi a breve, appena finirà il campionato di Serie A, con i pugliesi. Il suo contratto è in scadenza il 30. Resta libera e aperta la pista che porta ad Andrea Pirlo, ma il suo ingaggio è considerato elevato, mentre Aimo Stefano Diana è ancora in attesa di segnali dalla nuova proprietà della Sampdoria. Il nuovo direttore sportivo e l’eventuale nuovo allenatore del Pisa, dato che D’Angelo sembra sempre più vicino all’addio, dovranno lavorare di concerto principalmente per sfoltire una rosa di oltre 40 giocatori, con i rientri dai prestiti per progettare al meglio la nuova stagione.