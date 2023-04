Caso Reggina, verso il rinvio dei playoff

di Michele Bufalino

Prende corpo sempre con più convinzione il rinvio dei playoff di Serie B dopo gli ultimi deferimenti per la Reggina, con una situazione per i calabresi sempre più intricata e che potrebbe pesantemente riflettersi in ottica spareggi promozione. Ieri infatti è giunto il nuovo deferimento per il club, già penalizzato da 3 punti. La Procura ha rinviato a giudizio, oltre la squadra, anche l’amministratore delegato Paolo Castaldi per imputazioni legate alla scadenza del 16 marzo scorso. Tante le contestazioni mosse contro la Reggina. Principalmente si parla del mancato pagamento di alcuni stipendi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, ma anche di dicembre 2023. Il deferimento è legato anche al mancato versamento dell’Irpef per gennaio e febbraio e anche dei contributi Inps di aprile 2022-febbraio 2023. Situazione complicatissima perché questo nuovo deferimento di fatto, si traduce in 2 punti per il mancato pagamento di Irpef e Inps, altri 3 per le mancanze registrate a febbraio e un punto per ognuna delle recidive. Si tratta, di fatto, di circa 7 punti di penalizzazione che andrebbero a sommarsi ai 3 precedenti, portando la Reggina dalla zona playoff fino a quella playout.

La Procura Figc lamenta inoltre un mancato rispetto dell’accordo salvacalcio che, di fatto, darebbe torto alla Reggina tanto che l’avvocato Umberto Ilardo, già al servizio della Reggina di Lillo Foti, ha dichiarato, alla trasmissione Reggina Talk che è "ingiustificabile il mancato pagamento degli stipendi alla luce delle violazioni del salvacalcio, l’ammissione al prossimo torneo è un problema". La situazione ormai è prossima all’attorcigliarsi su sé stessa. Il vero problema però è legato alle tempistiche legate ai ricorsi perché bisognerebbe passare a tutti i gradi di giudizio tra corte d’appello federale e collegio di garanzia del Coni. I playoff ora potrebbero slittare concretamente di almeno una decina di giorni, dando seguito ai timori di molte società che si vedrebbero anche privare, se ciò avvenisse, di molti giocatori impegnati con le nazionali.

Una delle società più a rischio, da questo punto di vista, è proprio il Pisa, visto che ha almeno 6 giocatori nel giro delle nazionali tra impegni ufficiali ed Europei Under 21 (Esteves, Nagy, Rus, Morutan, Marin, Hermannsson). Ad avvalorare questa tesi anche il precedente, avvenuto in Serie C proprio nella giornata di ieri, di rinvio playoff. Visto il direttivo straordinario della Lega Pro a Firenze, con una sentenza pendente per il Siena che sarebbe fuori dalla griglia in favore della Recanatese, gli spareggi slitterebbero proprio di circa una decina di giorni, dal 30 aprile all’11 maggio. Se ciò sta avvenendo in terza serie, con gli stessi tribunali federali, è più di una ipotesi a questo punto che questo avvenga anche in Serie B. Le prossime settimane saranno decisive per capire la situazione nel campionato cadetto, ormai sempre più intricata.