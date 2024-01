Casciavola Volley: Giovedì 25 gennaio il tanto atteso derby di Cascina

Casciavola (Pisa), 24 gennaio 2024 - È il giorno del derby di Cascina, il Pala Pediatrica giovedì 25 alle 21 spalanca le sue porte alla sfida più attesa, quella che vede di fronte la PediaTuss Casciavola alla Pallavolo Cascina, due squadre che guardano la parte alta della classifica, due squadre separate da un punto. Ma il derby di Cascina non è solo il campionato e la classifica, è qualcosa di più, è una partita che esula dal contesto e come tutti i derby viene giocato prima di tutto con le energie nervose, con la tensione e l'adrenalina, con la voglia di vincere e portare a casa il risultato. Le ragazze rossoblù sono pronte all'impegno, la bella prestazione di sabato contro l'Oasi Grosseto induce all'ottimismo e nonostante l'infermeria piena chi scende in campo lo farà dando il 100% per regalare a se stesse e al pubblico rossoblù una grande gioia. Coach Tagliagambe deve ancora fare a meno di Marino e Vaccaro, queste le atlete a disposizione. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; opposti: Sgherri, Barsacchi; liberi: Marsili, Tellini. Consci che l'impegno settimanale non agevola, invitiamo comunque tutti i sostenitori casciavolini sugli spalti del Pala Pediatrica, per sostenere, colorati e rumorosi, la PediaTuss. Per chi non potrà esserci la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

M.B.