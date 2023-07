Camp Estivo Real Eyes Sport dall'1 all'8 luglio 2023 a Tirrenia

Pisa, 6 luglio 2023 - Giro di boa al Camp Estivo Real Eyes Sport di Tirrenia dedicato all’approccio con l’attività motoria per 40 bambini ciechi o ipovedenti. Baseball, basket, tennis, dragoncelli boat, calcio, atletica, showdown, surf e sup, laboratori e incontri per bambini e genitori con mental coach. Sette giorni intensi, rischio di attività distribuite tra il Centro di preparazione Olimpica e Paralimpica del Coni e la spiaggia messa a disposizione dall’Unione Ciechi di Pisa. Al pari delle richieste di partecipazione cresce anche la rete di collaborazioni a supporto del Camp patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico e da Regione Toscana: tirocinanti dell’Università di Pisa e del Liceo Scientifico Federico Enriques di Livorno, Surf Trip Camp, Puro, Accademia Navale Livorno, We Are Social, Gruppo di Harleysti Chianti Chapter, le organizzazioni di ricerca Uni Verona, My Life Design ed EY, senza dimenticare il sostanzioso contributo della famiglia Puma Trust. “I veri e unici protagonisti di questa fantastica settimana sono i bambini e le bambine - dice il Presidente di Real Eyes Sport e Presidente onorario di Piramis onlus Daniele Cassioli - Disponibilità e naturalezza che gratificano al meglio l’impegno del nostro direttivo che insieme ai volontari arriva da mesi ricchi impegno, dedizione, attività e non ultimo tutto ciò che in termini burocratici caratterizzano l’aspetto organizzativo. Come sempre facciamo nostri gli apprezzamenti ma non ci fermiamo, Sono proprio i bambini e le bambine che ogni volta ci indicano la strada da prendere per arrivare ovunque e sempre più lontano”. Sabato il rompete le righe del Camp che anche quest’anno andrà oltre la festa finale sulla pista di atletica del Centro Coni. Nessun addio, tanti arrivederci per nuove opportunità e traguardi da condividere.

M.B.